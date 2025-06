Cucina, freschi e alleati della salute: in tavola i cetrioli

Fresco e alleato della salute, oggi in tavola portiamo il cetriolo. Si tratta di uno dei protagonisti assoluti dell’estate, un ortaggio prezioso e utilizzato in cucina non solo per il suo sapore fresco, ma anche per le sue proprietà. Ma andiamo per gradi. In primis il cetriolo è ricco di acqua, fattore che lo rende molto rinfrescante e idratante e consente inoltre di contribuire a eliminare le tossine in eccesso nel corpo attraverso la diuresi.

Ma non solo. Il cetriolo è inoltre una preziosissima fonte di vitamina C, flavonoidi e beta-carotene. Questi ultimi contribuiscono a contrastare i radicali liberi e a ridurre il rischio di malattie croniche. Un altro alleato prezioso è inoltre la buccia del cetriolo. Quest’ultima è ricca di fibre e favorisce la digestione. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di cetrioli e yogurt greco

Lavate i cetrioli, i pomodori e delle zucchine. Tagliate cetrioli e zucchine a fette sottili e i pomodori a spicchi. In una ciotola capiente, unite i cetrioli, i pomodori, le zucchine e le olive nere. Tagliate della feta a cubetti e aggiungetela all’insalata assieme a circa 150 grammi di yogurt greco magro. Condite con olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale, pepe e origano. Mescolate delicatamente per amalgamare i sapori

Gazpacho di Cetriolo

Lavate i cetrioli, i peperoni e i pomodori. Sbucciate i cetrioli e tagliateli a pezzi. Rimuovete i semi dai peperoni e tagliateli a strisce. Sbollentate i pomodori per rimuovere la buccia e tagliateli a pezzetti. Sbucciate e tritate l’aglio e la cipolla. Ammorbidite il pane raffermo in acqua per qualche minuto, poi strizzatelo. In un frullatore, unite i cetrioli, i peperoni, i pomodori, l’aglio, la cipolla e il pane ammollato. Frullate fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungete l’aceto di mele, l’olio extravergine d’oliva, il sale e il pepe. Continuate a frullare, aggiungendo gradualmente l’acqua fredda fino a raggiungere la consistenza desiderata. Lasciate raffreddare il gazpacho in frigorifero per almeno un’ora prima di servire. Servite il gazpacho in ciotole individuali, guarnendo con foglie di basilico fresco.