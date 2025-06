Molfetta, si blocca ruota panoramica: salvati nonno e nipotina

Ieri sera intorno alle 20 si è verificato un problema alla ruota panoramica sulla Banchina San Domenico a Molfetta.Per cause tecniche la ruota si è bloccata, il proprietario ha cercato di sbloccarla senza successo e ha chiamato i vigili del fuoco per evacuare l’unica cabina occupata da una bambina e da suo nonno. In pochi i minuti i vigili del fuoco con l’autoscala hanno raggiunto la cabina a oltre venti metri di altezza e hanno condotto in salvo gli occupanti che, a parte lo spavento, hanno potuto indossare un caschetto da Vigile del Fuoco e fare anche un giro sul cestello della nuova auto scala da 40 metri in dotazione al locale distaccamente.