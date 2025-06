Estate di concerti a Bari, ok a piano straordinario sosta

Bari si prepara ad accogliere un mese di concerti. In vista del lungo periodo di eventi che si svolgeranno in città tra gli spazi della Fiera del Levante e lo Stadio San Nicola, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Amtab, sta predisponendo un piano straordinario della sosta che favorisca l’accessibilità dei siti individuati per gli spettacoli musicali offrendo un servizio organizzato e gestito per gli spettatori che arriveranno in città. Si tratta di oltre dieci appuntamenti con artisti nazionali e internazionali che si esibiranno a Bari con diverse date, già sold out, e che nell’arco di un mese richiameranno a Bari centinaia di migliaia di persone.

Per quanto riguarda la Fiera del Levante, saranno a disposizione del pubblico circa 3.550 posti auto negli spazi limitrofi gestiti da Amtab, opportunamente segnalati da cartellonistica e presidiati da operatori Amtab riconoscibili. Il costo del servizio sarà di 3 euro per ogni auto. Nell’area intorno allo Stadio San Nicola, invece, sono stati censiti 8.640 stalli, che saranno messi a disposizione con tagliandi nominali relativi a ciascun concerto.

Nel frattempo sono in corso le valutazioni per verificare la possibilità di estendere anche il servizio di trasporto pubblico serale per far fronte ad eventuali necessità di quanti vorranno spostarsi utilizzando il servizio di trasporto pubblico da e verso i luoghi degli eventi.

“L’idea di avere all’interno della Fiera del Levante uno spazio dedicato alla musica è un obiettivo che intendiamo sostenere e incentivare. Con l’appuntamento storico del ritorno dei Duran Duran a Bari, la nostra città si appresta a vivere un mese di concerti ed eventi che di fatto apriranno al meglio l’estate barese e pugliese – spiega l’assessora alle Culture Paola Romano -. Siamo molto orgogliosi che Bari, oggi, sia la città più scelta dagli operatori culturali e dello spettacolo per eventi di questo calibro, e siamo consapevoli che negli anni abbiamo saputo costruire un modello di organizzazione e gestione dei grandi eventi che evidentemente ha fatto la differenza. Vogliamo che la musica sia sempre più protagonista nell’offerta culturale della città, in maniera sempre più diffusa, intergenerazionale e inclusiva, alternando a grandi eventi come quelli in programma nelle prossime settimane, concerti e occasioni musicali di ogni genere e per ogni tipo di pubblico”.

“Bari negli anni ha lavorato molto sulla capacità di attrarre eventi nazionali e internazionali che la rendessero un punto di riferimento tra le destinazioni culturali e dello spettacolo italiano – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Grazie alla collaborazione e all’operosità di soggetti privati presenti ormai da molti anni sulla scena locale, nel prossimo mese avremo Bari sarà un palcoscenico denso di proposte di grande qualità capace di attrarre spettatori da tutto il Paese con una buon ritorno economico anche per il settore del turismo”.

Per informazione di seguito l’elenco degli appuntamenti in calendario degli eventi:

18 giugno – Duran Duran | Fiera del Levante

21 giugno – Zucchero | Stadio San Nicola

3 luglio – Cesare Cremonini | Stadio San Nicola

4/5/7/8 luglio – Oesais Fiera del Levante

12 luglio – CCCP | Locus Festival, Fiera del Levante Bari

14 luglio – Antonello Venditti | Fiera del Levante

17 luglio – Nile Rodgers & Chic | Locus Festival, Fiera del Levante

18 luglio – Brunori Sas | Fiera del Levante

19 luglio – Nayt | Locus Festival, Fiera del Levante

20 luglio – Marco Mengoni | Stadio San Nicola

23 luglio – Ultimo | Stadio San Nicola