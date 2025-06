Bari, incendi nel municipio IV: lettera al prefetto

A seguito dell’incendio divampato ieri in Strada Santa Maria Vi Salvi, zona da tempo segnalata per la presenza di rifiuti abbandonati e vegetazione incolta, il Consigliere Comunale dei Cinque Stelle Antonello Delle Fontane ha inviato una nota al Prefetto di Bari, Francesco Russo, per segnalare una situazione di criticità ambientale che interessa da anni diversi quartieri del Municipio 4, tra cui Carbonara, Ceglie del Campo, Santa Rita, Loseto, Bari Domani e l’area dello Stadio San Nicola.

“Purtroppo si tratta di episodi che si ripetono nel tempo – ha dichiarato Delle Fontane – e che, con l’arrivo dell’estate, rischiano di moltiplicarsi. Occorre lavorare insieme per prevenire e affrontare questi fenomeni prima che diventino emergenze”.

Nella nota, trasmessa anche per conoscenza al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente, alla Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali, ai Vigili del Fuoco, all’ARPA Puglia, alla Protezione Civile e alla Presidenza del Municipio 4, Delle Fontane ha avanzato alcune proposte operative:

• attivare un tavolo interistituzionale specifico per le aree rurali più esposte;

• potenziare il monitoraggio con strumenti tecnologici come droni e foto-trappole;

• avviare interventi straordinari di bonifica e rimozione dei rifiuti;

• rafforzare le azioni di prevenzione e controllo sul territorio.

“Ringrazio le istituzioni per l’impegno già dimostrato in passato. Questa non vuole essere una critica, ma un invito a rinnovare l’attenzione su un tema molto sentito da chi vive in queste zone. Garantire sicurezza ambientale significa anche ascoltare le periferie e intervenire prima che sia troppo tardi”, ha concluso.

(foto peloscia facebook)