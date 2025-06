Pride a Bari, proposto stop a patrocinio: è polemica

Una proposta per chiedere lo stop al patrocinio gratuito che prevede la realizzazione del Pride a Bari. È quanto presentato nella giornata di ieri in consiglio comunale scatenando non poche polemiche. La risposta, tra gli altri, è arrivata anche dal sindaco Vito Leccese che sui social ha voluto dire la sua anche in vista della nuova edizione che si terrà sabato prossimo.

“Ieri in Consiglio comunale – ha scritto Leccese – è stata presentata una proposta per togliere il patrocinio gratuito del Comune di Bari al Pride. Una richiesta che va in direzione opposta ai valori che da oltre vent’anni questa città promuove con forza: il rispetto, l’inclusione, la libertà di essere sé stessi. Il Pride a Bari non è solo un evento. È un simbolo di civiltà, una voce contro ogni discriminazione, un abbraccio aperto a ogni essere umano. E continueremo a difenderlo, con orgoglio”, ha concluso.