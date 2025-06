Bari si prepara al Brt: scattano i primi divieti

Bari si prepara al Brt, oggi infatti è previsto il primo passo per l’avvio dei lavori. Lo ha reso noto nella giornata di ieri il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche, Claudio Laricchia che ha disposto l’interdizione alla sosta dell’area in via della Resistenza, adiacente al supermercato “Famila”, attualmente utilizzata per la sosta degli autobus extraurbani, in vista dell’avvio delle attività propedeutiche alla cantierizzazione delle aree interessate dai lavori di realizzazione del Sistema BRT (Bus Rapid Transit) per la città di Bari. La stessa sarà utilizzata come deposito di cantiere a cura dell’azienda appaltatrice e sarà oggetto di trasformazione in seguito ai lavori che partiranno tra qualche giorno.

Quella del Brt è una vera e propria rivoluzione per i trasporti a Bari. Il nuovo sistema di trasporto pubblico si svilupperà su quattro linee su corsia preferenziale, percorse da 45 bus elettrici. La rete servita sarà di circa 30 chilometri. Saranno anche realizzate stazioni di ricarica rapida distribuite all’interno del corridoio infrastrutturale. Tutte le intersezioni presenti lungo il percorso del Brt saranno semaforizzate così da garantire la priorità di passaggio dei bus elettrici. Ci saranno pensiline biancorosse, con panchine, display informativi, illuminazione e cestini. L’importo dell’opera è di circa 159 milioni di euro e i lavori dovranno concludersi entro la fine del 2026 pena la perdita dei finanziamenti. Non mancheranno disagi, tra questi la perdita di 2500 posti auto. Proprio per questo negli scorsi mesi il Comune si è messo all’opera per predisporre un piano straordinario per la sosta.

Nel frattempo, a partire da oggi, in vista dell’avvio della cantierizzazione alla quale seguiranno i lavori, sono istituiti i seguenti provvedimenti di circolazione: divieto di transito a tutti i veicoli nell’area sita in via della Resistenza adiacente al supermercato “Famila”; divieto di fermata a tutti i veicoli nell’area sita in via della Resistenza adiacente al supermercato “Famila”. Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli al servizio o di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e subappaltatrici, oltre ai veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento di servizi d’istituto e di soccorso pubblico e d’emergenza.