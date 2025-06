A fuoco tir nel porto di Bari, domato incendio – FOTO

È stato domato in tempi rapidi l’incendio che nel primo pomeriggio di oggi ha coinvolto un autotreno all’interno del parcheggio di attesa del porto di Bari. Intorno alle 13.30, un tir con targa straniera ha preso fuoco subito dopo il varco della Guardia di Finanza. Il mezzo trasportava materiale cartaceo, e le fiamme si sono sviluppate rapidamente, facendo temere il peggio vista la presenza di altri camion in sosta nelle immediate vicinanze.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con quattro squadre, un’autobotte chilolitrica, un’autoscala e altri mezzi di terra. I soccorritori hanno affrontato il rogo riuscendo a circoscrivere le fiamme e a impedire che l’incendio si estendesse ad altri veicoli. I danni sono stati contenuti e al momento i Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Nessuna persona è rimasta ferita.