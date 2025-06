Paura a Ruvo di Puglia, a fuoco capannone in metallo

Un incendio è divampato intorno alle 14.30 in un capannone in metallo alla periferia del comune. La struttura, utilizzata in parte come serra e in parte come deposito, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme. All’interno era parcheggiato anche un camion, coinvolto nel rogo. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento. Fortunatamente non si registrano feriti, e la villetta del proprietario, situata nelle immediate vicinanze, non ha subito danni.