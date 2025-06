Bari, piste ciclabili occupate dalle auto: “Più controlli”

La Consulta della Mobilità Sostenibile, in rappresentanza dei cittadini e degli utenti della mobilità ciclistica di Bari, denuncia e una grave e persistente problematica relativa all’𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢𝐞 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐮𝐫𝐨 (nel tratto compreso tra l’Albergo delle Nazioni e via Spalato), nonché nei pressi del 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐚𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐮𝐜𝐢𝐚, 𝐢𝐧 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐀𝐝𝐮𝐚, 𝐯𝐢𝐚 𝐕𝐚𝐧 𝐖𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐞 𝐯𝐢𝐚 𝐔𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨, dove le auto parcheggiate in divieto di sosta ostacolano costantemente il transito sicuro dei ciclisti.

“Da tempo – si legge nel documento inoltrato anche al sindaco Vito Leccese – si registra una sistematica violazione del Codice della Strada, con veicoli in sosta che impediscono la regolare percorrenza delle corsie ciclabili, mettendo a rischio l’incolumità di ciclisti e pedoni. Come previsto dall’art. 14 del Codice della Strada, spetta all’ente proprietario garantire condizioni di sicurezza, pertanto chiediamo l’immediata rimozione dei veicoli in sosta vietata e l’applicazione delle sanzioni previste. L’occupazione abusiva delle corsie ciclabili costringe gli utenti a deviare sulla carreggiata stradale, esponendoli a gravi rischi di incidenti con veicoli a motore, o a percorrere tragitti alternativi poco sicuri”.

“Alla luce dell’urgenza e della gravità della situazione, chiediamo cortesemente di conoscere quali contromisure (ivi incluse delimitazioni fisiche, dissuasori etc.) si intendano mettere in atto al fine di ripristinare la sicurezza e la legalità, consentendo la fruibilità dei percorsi protetti agli utilizzatori di mezzi di mobilità leggera e disabili. Chiediamo al contempo che si vogliano adottare iniziative di sensibilizzazione al rispetto della mobilità sostenibile verso i cittadini e le attività commerciali”.