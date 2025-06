Crollo Bari, quasi conclusi i lavori per la rimozione delle macerie

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la rimozione delle macerie dell’edificio crollato in via Pinto il 5 marzo scorso. Lavori che il Comune sta eseguendo in danno (accantonati 600mila euro) e che sono iniziati a fine maggio. L’ impegno dell’amministrazione comunale è quello di ripristinare al più presto le condizioni di vivibilità nelle aree limitrofe al cantiere. Le lavorazioni andranno avanti con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti e liberare completamente la zona dai detriti.