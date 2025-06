Telemedicina per la salute del cuore, oltre 10.800 esami in Puglia

In sei settimane dall’attivazione del nuovo servizio di Telemedicina per la salute del cuore, sono già oltre 10.800 gli esami effettuati nelle farmacie della Puglia, con un altissimo gradimento da parte dei cittadini e una rete capillare di farmacie coinvolte.

Grazie al progetto promosso dalla Regione Puglia, i cittadini muniti di prescrizione medica possono oggi eseguire in farmacia esami fondamentali per la salute del cuore, come Elettrocardiogramma (ECG), Holter cardiaco e Holter pressorio, in maniera semplice, sicura e vicina al proprio domicilio. Attraverso la piattaforma di Telecardiologia i dati clinici sono analizzati da specialisti e il referto è disponibile in tempi rapidi e in caso di criticità, saranno attivati immediatamente i percorsi assistenziali previsti.

“Abbiamo scelto di rafforzare con questo progetto il sistema di prevenzione rendendo l’esecuzione di questi esami di primi livello più accessibili e diffusi – ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese –. Poter fare un ECG o un Holter in farmacia significa avvicinare la sanità ai cittadini, specie quelli che vivono lontano dai grandi centri o hanno difficoltà a prenotare esami nei canali tradizionali. È un cambiamento organizzativo che fa bene alla salute e alla sanità pubblica, alleggerendo il carico sulle strutture sanitarie”.

Il servizio ha coinvolto finora oltre 640 farmacie (su 1.280 presenti sul territorio), confermando il ruolo centrale delle farmacie di comunità nell’ambito della Farmacia dei Servizi. In particolare, più dell’80% degli esami effettuati riguarda Holter cardiaci e pressori, rivolti prevalentemente a pazienti con patologie in corso o in fase di diagnosi. I numeri più significativi si registrano a Bari (4.179 esami), seguita da Lecce (1.702), Taranto (1.664), Brindisi (1.339), Foggia (1.075) e BAT (770).

“Le farmacie stanno dimostrando ancora una volta di essere un presidio sanitario fondamentale – ha commentato Vito Novielli, presidente di Federfarma Puglia –. L’adesione dei cittadini e delle farmacie al progetto di Telemedicina per la salute del cuore rappresenta un passo avanti concreto che conferma la Puglia tra le regioni più attive nelle innovazioni del sistema sanitario”.

Il servizio, integrato nella rete della Farmacia dei Servizi, si affianca ad altre prestazioni già attive, come l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, il monitoraggio di pazienti cronici, gli screening oncologici e metabolici, le vaccinazioni anti COVID-19 e la ricognizione dei farmaci.