Mario Aprile è il nuovo presidente di Confindustria Bari e Bat

Mario Aprile, 37 anni e imprenditore nei servizi di archiviazione e gestione documentale in outsourcing, è il nuovo presidente di Confindustria Bari e Bat (Barletta-Andria-Trani). Si tratta del più giovane presidente nella storia dell’ente provinciale, eletto oggi con il 95,5% dei voti. Aprile succede così a Sergio Fontana. “Abbiamo bisogno di dare corso a un rinnovato ruolo culturale e sociale di Confindustria – ha detto dopo l’elezione – che deve fare politica autonoma rispetto ai partiti, ma attiva rispetto nella costruzione delle scelte del futuro. Per questo lavoreremo sodo per un territorio sempre più forte”.

“Nella provincia di Bari e Bat – ha aggiunto – è stato fatto un miracolo nell’ambito turistico e digitale. Dobbiamo replicare questo traguardo nell’ambito manifatturiero e attrarre grandi insediamenti produttivi, in sinergia con le istituzioni con le quali vogliamo lavorare a braccetto. Se crescono le imprese vengono risolti anche i problemi delle famiglie, ma per crescere e assumere le aziende devono lavorare in condizioni ottimali, con costi energetici giusti, con viabilità e logistica adeguate, con regole certe”. “Solo così – ha precisato Aprile – le imprese

assumeranno i giovani che rappresentano la forza del sud e non devono andare via. Da oggi pomeriggio lavoreremo per costruire l’hub dei talenti, una fabbrica di competenze da costruire in sinergia con le scuole, gli Its e le università in modo da creare profili adeguati alle nostre esigenze”.