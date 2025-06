Bari, all’asta (di nuovo) il palazzo della Questura

La storica sede della Questura di Bari, in via Murat, è di nuovo in vendita. La Città Metropolitana ha deciso di riprovarci mettendo nuovamente all’asta l’intero edificio, con un prezzo base di 21.142.440 euro. L’ultimo tentativo era stato effettuato a maggio dell’anno scorso. Si tratta di un’asta pubblica, a incanto unico, con offerte segrete che saranno valutate rispetto alla cifra stabilita come base.

L’immobile, situato nel cuore del centro storico, è attualmente affittato al Ministero dell’Interno ed è ancora oggi utilizzato come sede della Questura. Si tratta di una struttura composta da sei piani (di cui uno seminterrato), per una superficie complessiva che supera i 7.300 metri quadrati, oltre a un cortile interno di 452 mq. La vendita rientra in un piano più ampio di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, con l’obiettivo di recuperare risorse economiche. La previsione è che oltre la metà dell’importo incassato entri nelle casse della Città Metropolitana già nel 2025 (circa il 54,67%), con il resto distribuito tra il 2026 e il 2027.

Il palazzo, oltre al valore immobiliare, è anche oggetto di attenzione per un possibile interesse culturale, in quanto rientra tra gli edifici per i quali è prevista una verifica ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004). L’area rientra nella zona urbanistica B2, destinata al completamento urbano e allo sviluppo di funzioni a carattere regionale. Gli interessati potranno effettuare un sopralluogo previo appuntamento, contattando l’ufficio competente entro dieci giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte.