Bari, si parte con “Lungomare di Libri”: ecco gli ospiti

Liberazioni dalle ingiustizie, dai soprusi, dai conflitti. Ma anche dalle relazioni soffocanti, dalle costrizioni fisiche e mentali e dalle limitazioni delle tecnologie digitali. Riflessioni sui diritti civili e umani, sul significato e il valore della libertà, sulla dignità delle persone e delle comunità. Omaggio ai valori della Resistenza italiana, a 80 anni dalla Liberazione. Sarà proprio il tema Liberazioni, concetto potente e sfaccettato, il fil rouge che unirà appuntamenti, pensieri, voci e storie alla quinta edizione di Lungomare di Libri a Bari, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno.

La manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare, grazie alla presenza di librai, e in una fiera dell’editoria indipendente pugliese, grazie agli editori del territorio, si conferma crocevia di incontri con la partecipazione di autrici e autori da tutta Italia. L’evento si snoderà, come da tradizione, lungo la muraglia e nei luoghi simbolo della città: da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, fino a Largo Vito Maurogiovanni, dall’ex Mercato del Pesce allo Spazio Murat, toccando quest’anno anche il Museo Civico, il Museo Archeologico di Santa Scolastica e lo Spazio Giovani dell’Assessorato alle Culture.

Diverse le tipologie di incontri che animeranno Lungomare di libri, per un totale di più di 70 appuntamenti. Lezioni magistrali, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, mostre, attività per bambine e bambini e consigli di lettura si alterneranno nell’arco di tre giorni, dal pomeriggio alla sera inoltrata, per appuntamenti che traggono ispirazione non solo dal tema “Liberazioni”, ma anche dalle ultime novità editoriali di saggi e romanzi.

Tra le ospiti e gli ospiti: Rula Jebreal, Paola Caridi, Loredana Lipperini, Daniela Di Sora con Georgi Gospodinov (intervento video), Mario Desiati, Michela Ponzani, Claudio Martelli, Marino Sinibaldi, Luca Misculin, Luca Sofri, Luciano Canfora con Sara Reginella e Fabio Mini, Raffaele Nigro, Uliano Lucas, Alessio Arena, Valerio Aiolli, Marco Ferrari, Simonetta Fiori, Enzo Amendola, Alessio Caliandro, Diletta Bellotti, Cristò Chiapparino, Valentina Mira, Tiziana Rinaldi Castro, Raffaele Cataldi, Roberto Manìa, Andrea Piva con Claudia Attimonelli, Marco Agosta e Leonardo Palmisano.

25 librerie di Bari e del territorio barese accoglieranno lettrici e lettori, turiste e turisti lungo la muraglia del lungomare, all’interno delle tipiche casette bianche in legno che contraddistinguono la manifestazione, con un’esposizione di libri degli autori e delle autrici ospiti, ma anche con altre proposte editoriali, dalle novità ai classici per adulti, bambine e bambini. Diverse attività di animazione e performance per grandi e piccoli prenderanno vita davanti alle casette delle librerie. Si aggiunge una novità: in occasione dei due appuntamenti dedicati ai consigli dei librai, venerdì e sabato, i titoli suggeriti saranno dati in dono al pubblico tramite un sorteggio in diretta.

Editori indipendenti pugliesi, alcuni riuniti nell’associazione APE (www.associazionepuglieseditori.it), si racconteranno al pubblico attraverso le loro autrici e i loro autori e le tante novità editoriali nei rinnovati spazi dell’ex Mercato del Pesce e dello Spazio Murat.

Un’altra grande novità è la presenza di un editore ospite, iniziativa mutuata dalla felice esperienza a Portici di Carta a Torino, realizzata dal Salone Internazionale del Libro. Sarà Voland la casa editrice che inaugura la presenza di un editore ospite a Lungomare di libri, per portare la sua storia, il suo catalogo, i suoi progetti, le sue scrittrici e i suoi scrittori all’attenzione del pubblico, attraverso incontri ed esposizioni.

Per la prima volta Lungomare proporrà uno speciale incontro mattutino: la rassegna stampa del Post con il direttore editoriale Luca Sofri e il giornalista Luca Misculin, in programma sabato 28 giugno mattina.

Altra novità 2025 è la collaborazione con il Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che propone una mini-rassegna sotto la denominazione di “Liberazioni digitali”, e con il Consorzio Nazionale SUM City School, che organizzerà laboratori. Gli eventi avranno luogo al Museo Archeologico di Santa Scolastica.

Durante i tre giorni di Lungomare eventi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi e famiglie saranno organizzati e proposti da: Biblioteca Metropolitana De Gemmis, Biblioteca Ragazzi[e] Comune Di Bari, Biblioteca Colibri “Iurlo”, Biblioteca Colibrì “Maurogiovanni”, Progetto Nati Per Leggere, Associazione Librisumisura – Puntoeacapo.

Spazio ai giovani per l’edizione 2025, grazie alla collaborazione con due istituti scolastici di Bari: gli studenti e le studentesse del Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale “Marco Polo” saranno i volontari della manifestazione e venerdì 27 giugno alle ore 19 al Museo Archeologico di Santa Scolastica

organizzeranno un talk sul tema delle biblioteche scolastiche; l’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti Pitagora” attraverso la sua Radio Panetti dedicherà le sue trasmissioni ai libri e agli ospiti della manifestazione.

Lungomare di libri è un progetto di promozione del libro e della lettura, ispirato alla fortunata formula di Portici di Carta a Torino, che passa attraverso la promozione turistica dei centri storici cittadini e il coinvolgimento delle fertili realtà territoriali della filiera editoriale, come le librerie indipendenti, le biblioteche e gli editori locali.

La quinta edizione di Lungomare di libri è promossa dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture e dall’Associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ed è organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia, alle case editrici pugliesi con l’organizzazione dell’APE-Associazione Pugliese Editori. In collaborazione con. Università di Bari, Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT, Consorzio Nazionale SUM City School, Archivio Uliano Lucas.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Programma in aggiornamento: www.salonelibro.it.

LE OSPITI E GLI OSPITI

GIOVEDÌ 26 giugno – Anteprima

Lungomare di libri quest’anno anticipa le sue giornate di programmazione culturale con un’anteprima:

l’inaugurazione giovedì 26 giugno alle ore 18 della mostra Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria

e progetto del fotoreporter Uliano Lucas , tra i più importanti fotoreporter italiani, che ha raccontato fenomeni storici e sociali nazionali, come le contestazioni giovanili, le proteste di piazza, l’immigrazione, l’industrializzazione, la distruzione ambientale e le problematiche dei luoghi di detenzione. La mostra, allestita nel Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 13) e realizzata in collaborazione con l’Archivio Uliano Lucas e promossa dalla Città di Bari per Lungomare di libri, sarà visitabile fino al 31 agosto e propone una selezione di scatti che ripercorrono un viaggio durato quasi quarant’anni tra ospedali psichiatrici e centri di salute mentale in tutta Italia, raccontando le trasformazioni delle forme di assistenza alle persone con disagi psichici, dallo storico momento della chiusura dei manicomi in seguito alle battaglie di Franco Basaglia alle nuove esperienze di assistenza e ai nuovi modelli di cura sorti in tutta Italia nel corso degli ultimi decenni, in un radicale ribaltamento del rapporto con la malattia e il disagio mentale.”

VENERDÌ 27 GIUGNO

Ad aprire il programma della giornata di venerdì 27 giugno sarà, alle ore 17 allo spazio Murat, la direttrice editoriale e fondatrice di Voland, Daniela Di Sora , racconterà la storia della casa editrice, tra sfide e progetti, con un intervento video di uno dei suoi autori internazionali più riconosciuti e apprezzati, Georgi Gospodinov (in collegamento video), vincitore del Premio Strega Europeo nel 2021 e del Booker Prize nel 2023 con Cronorifugio, in libreria con il suo ultimo lavoro Il giardiniere e la morte. Modera l’incontro Rocco Pinto. Seguirà l’apertura della mostra dedicata ai trent’anni di Voland, allestita all’ex Mercato del Pesce.

A partire dalle 18, dopo i consigli dei librai e il sorteggio per donare ai presenti i titoli suggeriti, si alterneranno autrici e autori tra il Fortino di Sant’Antonio e Largo Vito Maurogiovanni, uniti dal percorso delle librerie lungo la muraglia. La giornalista e scrittrice Loredana Lipperini con la lectio Lettura come moltitudine, traccerà il quadro di un fenomeno in espansione e radicato in tutta Italia, quello dei gruppi di lettura, a conferma di quanto una comunità che si riunisce attorno ai libri possa trovare forme di libertà di pensiero. La giornalista e saggista Paola Caridi prenderà spunto dal suo libro Il gelso di Gerusalemme (Feltrinelli), dedicato alla storia del Mediterraneo e del Medio Oriente, per puntare l’attenzione sul tragico conflitto in Palestina, dove tutte le libertà e i diritti sono negati, in un dialogo a tre con Francesca Savino di La Repubblica Bari, e Nabil Bey Salameh, cantautore dei Radiodervish. Una riflessione sull’incessante guerra in Ucraina sarà portata dallo storico Luciano Canfora , curatore della nuova collana Orwell, creata per il sessantesimo anniversario di Edizioni Dedalo, insieme con la psicologa Sara Reginell a, autrice di Le guerre che ti vendono, e con il generale Fabio Mini , autore di La Nato in guerra. Marino Sinibaldi , in dialogo con Alessandro Laterza, partirà dal numero della sua rivista Sotto il vulcano (Feltrinelli), per ragionare su verità e post verità dell’informazione nell’era delle fake news che limitano e ingabbiano libertà di giudizio e opinione. Lo scrittore Raffaele Nigro sarà a Lungomare di libri con il romanzo Il dono dell’amore (La Nave di Teseo), in cui la denuncia sociale si mescola con le vicende di artisti e amici in viaggio tra i paesi del Mediterraneo fino all’arrivo in India, affrontando temi quali le ingiustizie sociali e la scommessa dell’integrazione (in dialogo con Anna Santoliquido). Enzo Amendola , già Ministro degli Affari Europei, presenterà L’Imam deve morire (Mondadori), in cui intreccia verità storica e finzione letteraria per ripercorrere la vicenda passata alla cronaca come il “caso Moro d’Oriente” (in dialogo con Luigi Quaranta).

Al Museo Civico, Uliano Lucas dialogherà con Cosimo Schinaia, psichiatra e psicoanalista, per confrontarsi sui temi della mostra Altri sguardi del fotoreporter milanese, come il cammino verso la conquista di una normalità e libertà di vita da parte dei pazienti con disagio psichico, grazie all’evoluzione delle forme di assistenza (intervengono: Silvia Godelli, Marisa Sacco, Carlo Minervini, Gianni Vitucci, Filippo Di Maso,

Anna Chiara Serio, Maruzza Capaldi)

SABATO 28 GIUGNO

La giornata di sabato 28 giugno si apre con una novità: I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post, con il fondatore Luca Sofri e il giornalista Luca Misculin , per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione (allo Spazio Murat).

Prenotazione obbligatoria al link: https://prenotazioni.salonelibro.it/events/113/

Si prosegue nel pomeriggio a partire dalle ore 18 con i consigli dei librai e il sorteggio dei titoli suggeriti dalle librerie per essere donati ai presenti. Molto attesa Rula Jebreal , giornalista di origini palestinesi con cittadinanza israeliana, autrice di Genocidio (Piemme), in cui, tra autobiografia e analisi politica, richiama alle loro responsabilità la società civile e la politica, «nella speranza che ci sia ancora tempo per fermare l’espansione del genocidio coloniale di Israele in tutta la Palestina»: sarà in dialogo con Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia (con i saluti di Vito Leccese e Paola Romano, rispettivamente Sindaco e Assessora alle Culture di Bari). La storica Michela Ponzani con Donne che resistono (Einaudi) riporterà alla luce, nell’Ottantesimo della Liberazione, una vicenda inedita, ancora attuale, sul coraggio delle donne che impararono a resistere, a seppellire i morti e a curare le ferite dei sopravvissuti, che pretesero verità e giustizia, e testimoniarono contro criminali di guerra portati a processo (in dialogo con Mara Chiarelli). Claudio Martelli sarà in dialogo con Antonio Decaro per illustrare il suo nuovo libro Il merito, il bisogno e il grande tumulto (La Nave di Teseo), una riflessione sul nostro tempo, maturata nel corso degli anni di impegno civile e pubblico e animata, tra indignazione e speranza (incontro a cura della Fondazione Di Vagno). Il giornalista del Post Luca Misculin presenterà Mare aperto (Einaudi), la storia millenaria del Mediterraneo e dei popoli che su di esso si affacciano o lo hanno solcato, raccontata attraverso vicende umane di conquiste, scambi commerciali, ma anche flussi migratori e drammatiche traversate per la sopravvivenza (in dialogo con Enrico Filotico). Cristò Chiapparino presenterà il suo nuovo Penultime parole (Mondadori), un romanzo metaforico, ma ancorato alla realtà, sulla corrispondenza tra essere umano e

natura, sul potere del linguaggio e sull’illusione della libertà, con protagoniste due anziane sorelle (in dialogo con Daniele Maria Pegorari). Alessio Arena con il suo libro Il sesso degli alberi (Fandango), in dialogo con Margherita Schirmacher, proporrà una riflessione sulle tematiche di genere e la libertà, partendo dalla storia di Matteo, bambino di una famiglia segnata dal silenzio e dai segreti, che con il trasferimento a Napoli si avvicinerà a un mondo ancora non conosciuto, che cambierà il suo destino. Altra autrice che Lungomare ospiterà a Bari con la casa editrice Voland è Tiziana Rinaldi Castro , che racconterà il fascino della Grande Mela con la sua Guida alla New York ribelle (Voland), in dialogo con Mary Degennaro. Con il romanzo Gli incarnati (Rubbettino) e attraverso il suo protagonista in fuga dalle frustrazioni quotidiane, Alessio Caliandro rifletterà sulla liberazione da ogni convenzione sociale e familiare, sulle sperimentazioni del corpo (in dialogo con Francesco Petruzzelli). Il giornalista Roberto Mania si concentrerà su La questione salariale (Egea), libro scritto con l’economista dell’Ocse Andrea Garnero, sul problema dei redditi dei lavoratori italiani, che non crescono: un’anomalia tra le economie avanzante, con conseguenze negative sul piano economico e sociale (Michele De Feudis).

Al Museo Archeologico di Santa Scolastica si svilupperà la mini-rassegna sul tema “Liberazioni digitali”.

Gli appuntamenti del City Book Lab organizzato dal Consorzio Nazionale SUM City School, che presenterà volumi sul tema dello spazio urbano che aprono a nuove riflessioni e a nuovi percorsi di ricerca condivisi: Gianfranco Dioguardi, presidente onorario Consorzio SUM City School e Ugo Patroni Griffi del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa Uniba (Lezioni. Un percorso autobiografico, Guerini Next); con Giandomenico Amendola dell’Università di Firenze e Letizia Carrera del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica Uniba (Il turista e la città tra il Grand Tour e architurismo, Adda Editore); con Letizia Carrera, Roberto Bellotti del Dipartimento Interateneo di Fisica e Davide Canfora del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica Uniba (Sguardi diversi. Riflessioni, analisi, immagini, pratiche, Progedit).

DOMENICA 29 GIUGNO

Ecco gli appuntamenti di domenica 29 giugno.

Il Premio Strega 2022 Mario Desiati (in dialogo con Orietta Limitone allo spazio Murat) presenterà il suo ultimo romanzo Malbianco (Einaudi), in cui indaga il rapporto tra l’individuo e le sue radici, riscoprendo una storia familiare in cui affiorano una nonna orfana, nonni e zii reduci di guerra, per poter vivere un futuro libero dai fantasmi del passato. La giornalista Simonetta Fiori racconterà Le appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro (Feltrinelli), scritto con Maria Novella De Luca, in cui dà voce alle rivoluzioni delle donne, intrecciate alla quotidianità e alla politica, alla giustizia e alla cura, alle battaglie pubbliche e alle rivoluzioni intime, per un futuro di libertà (in dialogo con Antonella Gaeta e Nicola Colaianni; in collaborazione con Anpi). Valerio Aiolli , altro a utore della casa editrice ospite Voland, presenterà Portofino blues (Voland), libro incluso nella dozzina finalista del Premio Strega 2025, un noir sulla scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta trovata morta nella sua villa a Portofino nel gennaio del 2001 (Enrica Simonetti). Valentina Mira proporrà il suo Dalla stessa parte mi troverai (SEM), Premio Alessandro Leogrande 2025, in cui fa luce sul vittimismo dei carnefici, demolendo retoriche, alibi, miti di quella destra che si è presa l’Italia (in dialogo con Maria Cristina De Carlo). Dagli USA alla Puglia con lo scrittore Andrea Piva , la ricercatrice Claudia Attimonelli , il caporedattore di The Passenger Marco Agosta , il sociologo Leonardo Palmisano : i quattro autori presenteranno Puglia, la nuova edizione della rivista The Passenger di Iperborea, dedicata alla regione. Marco Ferrari con Il partigiano che divenne imperatore (Laterza) porterà alla luce la storia dimenticata di Ilio Barontini, livornese che combatté nella guerra di Spagna contro Franco e dopo fu chiamato a organizzare le forze partigiane abissine per resistere alla conquista fascista (in dialogo con Annabella De Robertis, in collaborazione con IPSAIC). Diletta Bellotti , ricercatrice e attivista, con la sua denuncia Pomodori rosso sangue (Nottetempo) accenderà i riflettori sui lavoratori migranti sfruttati, che coltivano la terra in condizioni disumane e abitano baracche fatiscenti, cercando di rivendicare faticosamente i propri diritti (in dialogo con Lorenzo D’Agostino). Raffaele Cataldi con Malesangue (Alegre), attraverso la storia di un operaio, porterà all’attenzione del pubblico le complesse questioni di lavoro e ambientali legate all’Ilva di Taranto, in cui un’intera classe operaia viene lasciata da sola ad affrontare ingiustizie e a immaginare un futuro diverso (in dialogo con Antonio Bucci).

Per i più piccoli, Donatella Romanelli in piazza del Ferrarese, alle ore 18, curerà un incontro-laboratorio per bambine e bambini, partendo dai suoi libri L’ospite indesiderato (Macadamia) e Cappuccetto dalle scarpe rosse (Miranda).

Al Museo Archeologico di Santa Scolastica si svilupperà la mini-rassegna sul tema “Liberazioni digitali”.

Il Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sotto il coordinamento del prof. Giuseppe Morgese, domenica 29 giugno propone tre appuntamenti sul digitale, analizzandolo sotto tre punti di vista. Eredità nascoste: donne dietro le tecnologie digitali, con Carla Petrocelli (Dipartimento DIRIUM Uniba, autrice de Il computer è donna, Dedalo) e Margherita Barile (Dipartimento di matematica Uniba); Relazioni affettive nell’era del digitale, con Antonia Chiara Scardicchio ((Dipartimento Dimepre-J Uniba) e Francesco Paolo Romeo (giudice onorario Tribunale minorenni) a partire dal libro di Lin Hsin-hui, Intimità senza contatto (ADD); e “Intelligenza artificiale e società contemporanee”, con Antonio Felice Uricchio (presidente dell’ANVUR e co-curatore del volume L’intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative, Cacucci Editore) e Roberto Bellotti (Direttore del Dipartimento interateneo di fisica di Uniba Uniba e prossimo Magnifico Rettore dell’Ateneo barese). Modera gli incontri Roberto Maggi (Telebari).

Gli appuntamenti davanti alle casette delle librerie

Venerdì 27 giugno. Davanti alla casetta della libreria Svoltastorie si terranno le letture contagiose Gigilegge & il sindaco di Madonnella per piccoli e adulti (ore 19.30). Alla casetta della Libreria Il Ghigno – Un mare di storie alle ore 20 anteprima e firma copie del libro Piccoli miracoli sotto la pioggia (Giulio Perrone Editore), con l’autore Piero Meli.

Sabato 28 giugno. Davanti alla casetta della libreria Quintiliano Mondi Possibili, il loro gruppo di lettura organizzerà il reading Pagine che invitano a leggere, aperto a lettori e lettrici che abbiano voglia di condividere le proprie letture del cuore (ore 19.30). Davanti alla casetta della libreria Giocolibreria Matite Curiose si terrà un’attività introspettiva sul tema delle emozioni, partendo dall’albo illustrato Cara ansia con la scrittrice e illustratrice Olimpia Piragina (ore 19). Presso la casetta della libreria Un Panda sulla Luna dalle ore 21 alle ore 22 letture di tarocchi per promuovere i laboratori itineranti dedicati. Alla casetta della Libreria Il Ghigno – Un mare di storie alle ore 20 anteprima e firma copie del libro Piccoli miracoli sotto la pioggia (Giulio Perrone Editore), con l’autore Piero Meli

Domenica 29 giugno. Davanti alla casetta della libreria Giocolibreria Matite Curiose ci si potrà divertire misurandosi con giochi da tavolo educativi (ore 19). Alla casetta della Libreria Il Ghigno. Un mare di storie si terrà la presentazione e il firma copie del libro incluso nella dozzina finalista del Premio Strega 2025 Poveri a noi (Ventanas ) di Elvio Carrieri (ore 20).

Eventi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi e famiglie

Durante i tre giorni di Lungomare eventi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi e famiglie saranno organizzati e proposti da: Biblioteca Metropolitana De Gemmis, Biblioteca Ragazzi[e] Comune Di Bari, Biblioteca Colibri “Iurlo”, Biblioteca Colibrì “Maurogiovanni”, Progetto Nati Per Leggere, Associazione Librisumisura – Puntoeacapo.

Venerdì 27 giugno: Pace e libertà, letture ad alta voce in bilingua per bambine e bambini (5-7 anni e famiglie), a cura di Biblioteca De Gemmis al Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica; Messaggi in bottiglia, lettura animata e laboratorio per la realizzazione di messaggi di pace da fare circolare nella città, a cura di Biblioteca Colibrì “Iurlo” presso Spazio Giovani Assessorato Culture; A libera voce, letture ad alta

voce per bambine e bambini 3-6 anni e famiglie, a cura di Nati per Leggere, al Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica.

Sabato 28 giugno: presentazione del libro Quello sport che mi cambiò la vita, scritto e illustrato dalle ragazze e ragazzi della classe 3G dell’IC Massari Galilei (intervengono: le autrici-autori del libro, Alba Decataldo e Paola Pistone, e Vito Ricchiuto ), a cura della Biblioteca Ragazzi(e) presso il Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica; English storytime and craft!, letture animate in lingua inglese e lavoro creativo, a cura della Biblioteca Colibrì “Maurogiovanni” allo Spazio Giovani Assessorato Culture; Libere!, letture ad alta voce per bambine e bambini (4-7 anni e famiglie), a cura della Biblioteca Ragazzi(e) presso il Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica; presentazione del libro Troppo di tutto troppo di niente (Progedit), con atelier dell’illustratrice Liliana Carone

Domenica 29 giugno: Reading is fun!, letture ad alta voce di albi illustrati divertenti per bambine e bambini (dai 5 anni), a cura di Associazione Librisumisura- Puntoeacapo Ap, presso il Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica, allo Spazio Giovani; Passeggiata esperienziale sul lungomare di Bari alla scoperta della via Francigena, a cura della Biblioteca Colibrì “Iurlo” lungo la Muraglia di Bari; La meraviglia è un dono rotondo, letture ad alta voce per esercitarsi alla meraviglia (dai 5 anni), a cura dell’Associazione Librisumisura- Puntoeacapo Aps, presso Spazio Giovani Assessorato Culture.

Gli appuntamenti degli editori si svolgeranno allo Spazio Murat e al Mercato del Pesce.

LIBRERIE

25 librerie:

Libreria Liberrima (Bari), Spine Bookstore (Bari), Libreria Il Ghigno – Un mare di storie (Molfetta), Pastrufazio (Bari), La Campus Libreria di Quartiere (Bari), Libreria Millelibri – Poesia e altri mondi (Bari), Libreria Un panda sulla luna (Terlizzi), Libreria Laterza (Bari), Libreria Piccinni 100 (Bari), Libreria Culture Club Cafè (Mola di Bari), Libreria “Libreria 101” (Bari), Libreria Prinz Zaum (Bari), Libreria I Billini (Grumo Appula), Matite Curiose Giocolibreria (Acquaviva delle Fonti), Libreria Quintiliano Mondi Possibili (Bari), Libreria Monbook – Mondadori Point (Bari), Libreria Svoltastorie (Bari), Odusia libreria per bambini (Rutigliano), Minopolis (Monopoli), Libreria Ikigai – Libri, giochi, cose (Conversano), Anticousato (Bari), Libreria Barcadoro (Rutigliano), Libreria Feltrinelli Bari, Libreria Roma (Bari), Bloombook (Conversano).

La partecipazione di librai ed editori a Lungomare di Libri è gratuita.