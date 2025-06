Bari, al Castello la sesta tappa di “Pnd in viaggio”

Arriva giovedì 19 Giugno a Bari “Il PND in viaggio. Dialoghi con i luoghi del patrimonio” sesta tappa di un ciclo di incontri promosso dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale Digital Library in collaborazione con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali nell’ambito del progetto Pnrr “Dicolab. Cultura al digitale”.

L’iniziativa, che avrà luogo nel Castello Svevo di Bari, in piazza Federico II di Svevia, dalle 0re 9:00, è volta a creare a livello territoriale una occasione di incontro sul PDN (Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale) per promuovere l’applicazione del Piano e al tempo stesso condividere la strategia di trasformazione digitale del Ministero della Cultura, dando voce alle buone pratiche del territorio.

sito dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library , è il documento che costituisce la visione strategica con la quale il MiC promuove e coordina il processo di trasformazione digitale per il quinquennio 2022-2026 nei diversi settori dell’ecosistema culturale. Un documento chiave, che costituisce anche il contesto di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. Il PND, consultabile sulè il documento che costituisce la visione strategica con la quale il MiC promuove e coordina il processo di trasformazione digitale per il quinquennio 2022-2026 nei diversi settori dell’ecosistema culturale. Un documento chiave, che costituisce anche il contesto di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.

Dopo l’avvio nel giugno 2024, la rassegna ha toccato Napoli, Firenze, Torino, Bologna, Venezia, per giungere ora nel capoluogo pugliese.

La giornata si articolerà in due momenti: una conferenza pubblica al mattino e sessioni parallele nel pomeriggio. Durante la conferenza saranno illustrate le attività della Digital Library legate alla trasformazione digitale, la strategia del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, l’intervento PNRR M1C3 1.1, le azioni di digitalizzazione del patrimonio, l’Ecosistema digitale per la cultura e il progetto di formazione e sviluppo delle competenze (Dicolab). La tavola rotonda “Fra città e territorio: le reti nella costruzione di un ecosistema digitale per la cultura italiana”, coordinata dal Prof. Roberto Balzani, offrirà un’occasione di confronto tra attori territoriali attivi nel campo della trasformazione digitale.

Le sessioni parallele del pomeriggio saranno invece dedicate ad approfondire temi come la progettazione dei servizi digitali per la cultura e un laboratorio di co-progettazione per ideare e costruire nuovi servizi con Ecomic.