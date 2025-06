Bari, concerti al San Nicola: attivati collegamenti bus diretti

In collaborazione con il Comune di Bari, a partire da domani, sabato 21 giugno, in occasione del concerto del musicista e cantautore Zucchero e, a seguire, per i prossimi concerti in programma allo Stadio San Nicola, al fine di garantire la buona riuscita degli eventi musicali in relazione soprattutto alla viabilità e alla sicurezza, l’Amtab fornirà un servizio di trasporto rafforzato per il collegamento tra il centro cittadino e il San Nicola.

Di seguito i collegamenti previsti tra piazza Aldo Moro (Stazione Centrale) e via Vernola (Stadio San Nicola):

I bus navetta saranno in servizio dalle ore 15:20 (prima partenza piazza Moro) alle ore 02:00 (ultima partenza Stadio San Nicola)

– dalle 15:20 alle 20:00 frequenza 20 minuti (2 bus da 12 metri);

– dalle 20:00 alle 24:00 frequenza 60 minuti (1 bus da 12 metri);

– dalle 24:00 alle 2:00 frequenza 10 minuti (4 bus da 12 metri);

I bus non effettueranno fermate intermedie e per usufruire del servizio l’utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio.