Bari, proseguono i lavori per lo stadio del rugby a Catino

Proseguono i lavori per il nuovo stadio del rugby nel quartiere Catino, Municipio 5, li dove un tempo c’era un campo da calcio molto frequentato dai residenti e da tanti giovani, poi finito nel degrado. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla struttura in costruzione, alla presenza del consigliere con delega allo sport, Lorenzo Leonetti e delle associazioni sportive che ne saranno i principali utilizzatori: le Tigri Rugby Bari 1980 ASD e i Navy Seals Bari, squadra di football americano. Presenti anche i tecnici della Ripartizione Lavori Pubblici, accompagnati dall’assessore Scaramuzzi, che ha partecipato all’incontro per condividere lo stato di avanzamento dei lavori. “Coinvolgere chi vivrà questi spazi ogni giorno è fondamentale per renderli funzionali e accoglienti”, ha commentato Lorenzo Leonetti.

Attualmente sono stati completati gli spogliatoi e gli spazi comuni. Nelle prossime settimane inizieranno invece i lavori di semina del prato da gioco, che — se il cronoprogramma sarà rispettato — potrà essere utilizzato entro la fine dell’anno. Un tassello in più verso una città sempre più sportiva e inclusiva. Nel frattempo procedono a rilento i lavori del palazzetto dello sport di San Pio, poco più lontano. Si tratta dell’unica struttura al chiuso del Municipio, senza la quale, le associazioni, rischiano di non avere una sede in cui far praticare sport alle centinaia di ragazzi e ragazze tesserati.