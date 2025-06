Bari, in corso fresatura di viale Japigia: ripristino manto stradale

È in corso la fresatura di via Caldarola per la successiva posa del nuovo asfalto. L’intervento interessa il tratto da via Oberdan fino a via Caduti di Vittorio Veneto, comprese le due rotatorie su via Magna Grecia e via Sala Appia.

Si tratta, spiega il consigliere Lorenzo Leonetti, di un intervento di ripristino del manto stradale, a cura Enel, in ambito lavori PNRR, molto atteso dai residenti, anche per la necessità di eliminare i fastidiosi dossi provocati dalle radici dei pini lungo questa arteria fondamentale del quartiere.

La bitumazione è prevista per la prossima settimana. Per ridurre i disagi al traffico, si consiglia ai cittadini di utilizzare percorsi alternativi durante i lavori.