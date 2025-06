Bari: musica, danza e spiritualità per celebrare il solstizio d’estate

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 16.00, la splendida cornice della Cattedrale di Bari ospiterà un evento iconico, aperto alla cittadinanza, in occasione del solstizio d’estate; un momento carico di significati simbolici e spirituali.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Cattedrale Bari, commenterà i testi evangelici con musica dal vivo, danza e poesia per una suggestiva meditazione sui temi della speranza e della pace, avendo come punto di intersezione la luce, simbolo di rinascita e armonia. L’evento è pensato per valorizzare il patrimonio religioso, storico e culturale della città di Bari, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva di bellezza, spiritualità e condivisione.

Uno dei momenti più attesi sarà la visione del fenomeno ottico noto come la “meridiana di luce”, che si manifesta nella cattedrale proprio in prossimità del solstizio, quando un raggio di sole attraversa le vetrate del magnifico rosone e illumina perfettamente il mosaico del pavimento. Un’antica meraviglia architettonica che incanta ancora oggi.

In scena le voci di Tiziana Nuzzo e Alex Bartolo, la danza e le coreografie a cura di Sara Accettura e Moritz Zavan Stoeckle, musica e voce di Marco Arenella e Caterina Coscia. La regia è di Marilena Bertossi.