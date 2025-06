A Castellana concerto di campane, laboratori e mostre

Anche Castellana, attraverso la Pro Loco Castellana Grotte “don Nicola Pellegrino” ed il Comune, partecipa alla 31^ edizione della Festa della Musica, un evento di portata europea supportato da Commissione Europea e diversi Ministeri italiani, tra cui il Ministero della Cultura. Il programma castellanese si compone di due giornate, sabato 21 e domenica 22, e si rivolge a giovani e adulti, senza trascurare i bambini.

Sabato21 giugno San Nicola di Genna ore 19 CAMPANARO PER UN GIORNO: LABORATORIO MUSICALE.

Prevista per i più piccoli alle ore 19:00, la singolare esperienza del suono di uno dei pochi campanili ancora a corda, presso la Chiesetta di San Nicola Vescovo o anche conosciuta come “San Nicola di Genna”. I piccoli e quanti avranno voglia di sperimentarsi “campanari” per un momento, potranno, previa prenotazione, suonare la campana a corda della chiesa. Per prenotazioni tel. 338.2370162

Ore 19:30 Piazza Garibaldi LA BANDA PER LE VIE DELLA CITTA’.

Esibizione della Banda di Castellana Grotte Aps. Insieme agli allievi della scuola di musica a indirizzo bandistico “P. Lanzillotta – N. Corbascio”. Partenza da piazza Garibaldi e arrivo in Largo San Leone Magno.

ore 20:30 Campanile Chiesa San Leone Magno CAMPANILI IN FESTA in occasione del solstizio d’estate.

Un singolare concerto di campane che vedrà risuonare in concomitanza anche i campanili delle Chiese, rettorie, convento e monastero del territorio. Un concerto unico nel suo genere a livello nazionale: una novità che profuma di antico.

Ore 20:45 “Il percorso delle Badesse in musica”. Nelle principali stradine del borgo antico, dove recentemente sono state realizzate altre 16 opere, trasformando le vecchie porte d’ingresso in veri quadri d’autore, diffusione di musica italiana e di alcune canzoni in dialetto castellanese cantate da Paolo Farina e Mirella Mastronardi. Passeggiata guidata alla scoperta delle nuove porte della badessa con i volontari della pro Loco.

Ore 21:00 Centro storico (ingresso da Vico Stracciato, una tra le stradine più strette d’Italia) musica dal vivo “Tributo a Lucio Battisti e dintorni” con la band “I giardini di marzo”.

Prima dell’esibizione, consegna dell’attestato di benemerenza “UN MONDO DI MESTIERI” alla “Casa Musicale Luisi” di Castellana per i suoi 70 anni di attività nel mondo della musica.

Ore 22:00 Centro Storico slargo via Sant’Onofrio. In un suggestivo scorcio del Borgo antico, arricchito dalle “Porte della Badessa”, Musica d’ascolto con una selezione di brani tratti delle colonne sonore dei film più celebri con il dj Alessandro Petruzzi. Calici di vino e stuzzicherie ed uno spazio riservato ai dischi in Vinile.

Slargo antistante Chiesa Sant’Onofrio Mostra fotografica “IL, NEL, DAL CAMPANILE”

Domenica 22giugno ORE 5.20 Concerto all’alba sul mare

Paolo Lisi al Sax per avvolgerci in un mare di emozioni in ricordo di Pasquale Ladogana, attraverso le melodie dei brani come “My Whai, Tu si na cosa grande, Dicitancellovuie, io vagabondo, Guaglione, Charleston, medley Renzo Arbore ecc.

Partenza alle 4.30 da Porta Grande, automuniti, destinazione “Archeolido” (di fronte agli scavi di Egnazia). Per informazioni tel. 393.3324638.