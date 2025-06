Puledro scivola in un canale, salvato dai vigili del fuoco a Gravina

Alle ore 8 circa i vigili del fuoco vengono chiamati dal proprietario di una piccola azienda agricola nel comune di Gravina: ha perso un puledro e teme possa essere finito in qualche canale o grotta. Scattano i soccorsi, per circa un’ ora i vigili del fuoco ispezionano il suolo e proprio quando stavano per chiamare i rinforzi aerei droni ed eventualmente elicottero, vedono la grossa figura nera in mezzo all’erba alta appena visibile. L’animale era scivolato in un canale semi coperto dall’erba e non riusciva più a uscire perché le piogge di ieri avevano reso viscido il suolo. I Vigili del Fuoco tentano il recupero imbragando l’equino e cercando di tirarlo ma il puledro è davvero grosso, riferiscono che sarebbe stato difficile tirarlo su anche con l’autogru data la conformazione del terreno. Dopo diversi tentativi infruttuosi l’animale decide di collaborare e dà una grossa mano ai Vigili del Fuoco che a forza di braccia lo tirano fuori dalla buca e lo mettono in salvo.