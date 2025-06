Case virtuali e IA: Bari guida l’innovazione immobiliare in Puglia

Bari entra a pieno titolo nella nuova era del mercato immobiliare digitale. Con l’adozione dell’intelligenza artificiale e dell’architettura virtuale, nel capoluogo pugliese è oggi possibile visitare case ancora in costruzione attraverso esperienze immersive e iperrealistiche, direttamente da pc o smartphone. Una trasformazione che semplifica l’acquisto, riduce tempi e costi e attira sempre più l’interesse di investitori stranieri: nelle località turistiche pugliesi, infatti, il 25% delle compravendite nel 2024 è stato effettuato da acquirenti esteri.

A illustrare questa rivoluzione, il talk “La trasformazione digitale nel settore immobiliare”, promosso a Bari da Remax Acquachiara con la società TECMA Solutions. Durante l’incontro è stata presentata una piattaforma capace di configurare in tempo reale appartamenti di nuova costruzione, adattandoli alle esigenze dei clienti e mostrando ricostruzioni digitali estremamente realistiche. Particolarmente significativo l’esempio della masseria “Feudi Torrebella”, nei pressi dello stadio San Nicola, da anni in stato di abbandono e oggi rinata grazie a queste tecnologie: i 15 appartamenti in vendita sono già visualizzabili in formato virtuale.

L’impatto si riflette anche sui numeri del mercato locale. Bari è tra le città più richieste dai compratori, specie stranieri, e registra un forte incremento dei prezzi in alcune zone: il borgo antico segna un +22% negli ultimi cinque anni, seguito da Carrassi (+18%), Japigia (+17%) e Poggiofranco (+16%), secondo i dati di Wikicasa. “La digitalizzazione sta cambiando profondamente il nostro settore – ha dichiarato Pietro Adduci, CEO di TECMA Solutions –. L’apertura di Bari a questa evoluzione è un’opportunità concreta per rendere più efficiente e competitivo il Real Estate, grazie a un design emozionale e strumenti tecnologici che ottimizzano i processi di vendita e gestione”. “Permette di creare modelli predittivi per analizzare il mercato e velocizzare le scelte – ha aggiunto Francesco Gervasi, broker Remax –. Inoltre, l’approccio ‘phygital’ unisce mondo fisico e digitale, valorizzando il lavoro dei consulenti immobiliari e garantendo al cliente coerenza tra promessa e risultato”.

A sostegno di questa transizione intervengono anche gli enti di categoria. “L’integrazione dell’intelligenza artificiale per il settore delle costruzioni è un percorso inevitabile e necessario, che va governato per sfruttarne al meglio il potenziale – ha affermato Nicola Bonerba, presidente di ANCE Bari-BAT –. La roadmap strategica adottata dalla nostra associazione degli edili ha proprio l’obiettivo di accompagnare grandi, medie e piccole imprese nei cambiamenti culturali e di gestione richiesti dalla digitalizzazione”. Anche gli ingegneri sono coinvolti in questo nuovo scenario. “L’intelligenza artificiale aiuta gli ingegneri a ottimizzare il proprio lavoro – ha dichiarato Carlo Contesi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari – e può agevolare le collaborazioni dei tecnici con le imprese costruttrici e le agenzie immobiliari, al passo con le nuove tecnologie. Viviamo una fase di adeguamento del nostro lavoro quotidiano, e non solo del lavoro, a queste soluzioni tecnologiche e l’auspicio è che in futuro possa esserci una sempre maggiore integrazione, a beneficio delle persone. Perché l’IA non può sostituire un ingegnere ma può aumentarne le capacità”.

