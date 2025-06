Lunghe code e traffico in tilt, ancora una mattinata da incubo in tangenziale dove poco fa si è verificato un incidente. Ancora ignote le cause, sul posto la polizia locale. Quest’ultima segnala di prestare attenzione per via di traffico intenso, code e rallentamenti in direzione Sud, a partire dallo svincolo per Carbonara-Carrassi, fino a Torre a Mare.

Foto repertorio