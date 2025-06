Bari, sorpresi a rubare in appartamento a Japigia: due arresti

Mattinata intensa per la Polizia di Stato, che il 17 giugno scorso ha arrestato in flagranza due uomini di 23 e 48 anni, entrambi con precedenti penali, sorpresi a rubare in un appartamento nel quartiere Japigia. I due sono stati individuati e pedinati dai “Falchi” della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, che li hanno fermati poco dopo il colpo, mentre uscivano da un condominio.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato numerosi oggetti in oro e gioielli per un valore di oltre 20mila euro, oltre a chiavi clonate. Il bottino è stato restituito alla vittima, mentre i due uomini sono stati portati in carcere in attesa della convalida del fermo. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati predatori nella città di Bari e provincia.

Sempre nell’ambito di attività di repressione, la Polizia ha eseguito il 13 giugno un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile di una violenta rapina avvenuta il 9 aprile in pieno centro. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe seguito un’anziana con difficoltà motorie fino all’interno di un ascensore, dove l’avrebbe aggredita per sottrarle due anelli. Durante la colluttazione, la donna ha riportato la frattura di un dito.

Le indagini, basate sull’analisi delle telecamere di sorveglianza e la conoscenza del territorio, hanno permesso ai “Falchi” di identificare il presunto autore. Anche in questo caso, la misura cautelare è stata disposta dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura. Entrambi i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, e la colpevolezza degli indagati sarà accertata nel contraddittorio processuale.