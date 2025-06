Truffa reddito di cittadinanza, due denunce a Taranto

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Castellaneta hanno denunciato due persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un importo complessivo superiore a 72mila euro.

L’attività si inserisce in una serie di controlli mirati a verificare la regolarità nell’accesso alla misura di sostegno economico, con particolare attenzione ai soggetti individuati attraverso analisi di rischio e incroci di dati provenienti dalle banche dati in uso al Corpo. Le indagini sono state condotte con il supporto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e in collaborazione con l’INPS.

Secondo quanto emerso, i due soggetti avrebbero falsamente dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla normativa per accedere al beneficio, ottenendo così somme non spettanti. Al termine degli accertamenti, la Guardia di Finanza ha segnalato i due all’Autorità Giudiziaria e avanzato richiesta di sequestro delle somme indebitamente percepite.

Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone indagate sarà accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione conferma l’impegno congiunto della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, con particolare attenzione alle misure assistenziali. L’indebita fruizione di tali benefici, infatti, genera disuguaglianze e compromette la coesione sociale.