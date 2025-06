Tragedia in mare a Margherita di Savoia, muore 13enne

Era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo un ragazzino di 13 anni, di origini rumene ma residente a San Ferdinando di Puglia, ma non ce l’ha fatta: è morto poco dopo in ospedale. Il ragazzo è stato colto da un malore mentre era in mare insieme a tre amiche a Margherita di Savoia. Il giovane ha perso i sensi, il personale del 118 gli ha praticato le manovre di rianimazione prima di trasferirlo in elicottero all’ospedale, dove è arrivato in gravi condizioni ed è deceduto poco dopo.