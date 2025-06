Bari, polemiche per la pista ciclabile a Palese: “Impraticabile”

La nuova pista ciclabile di Palese non piace ai ciclisti. A segnalarlo sono i residenti che lamentano diversi disagi relativi al lungomare di Palese. Dall’impraticabilità della pista, secondo molti pericolosa, alle problematiche relative alla viabilità, non solo per via dei ciclisti che preferiscono transitare lungo la strada, ma anche per via delle giornate maggiormente trafficate, in cui si cammina “a passo d’uomo” e per alcuni tratti “troppo esposti” della pista ciclabile “ma poco visibili tanto che molti hanno forato più volte”.

“È solo un grande marciapiede, niente di più – spiega una residente – ma sapevamo sarebbe accaduto perché chi vive sul territorio sapeva già che ci sarebbero stati solo disagi. C’era bisogno di allargare il marciapiede si, ma non così tanto. La pista ciclabile è inutile, tanto che i ciclisti, quelli professionisti, preferiscono transitare su strada per non rovinare le ruote. Ne conseguono molti problemi a chi percorre il tratto in auto già nelle giornate feriali. Per il resto del tempo, la pista, si riempie di tavolini, ma presto vedremo anche i gazebo. Il nostro lungomare andava riqualificato, ma doveva essere reso più bello, non uno scempio impraticabile”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Ho percorso una volta quella pista – evidenzia un cittadino – è orribile e non si può praticare”. “Quella pista ciclabile è del tutto inutile – spiega una residente – le ruote si rovinano”, conclude.