Cucina, ricchi di vitamina C: in tavola i peperoni

Ricchi di vitamina e alleati della salute, in tavola oggi portiamo i peperoni. Tra gli alimenti dell’estate, i peperoni spiccano per il loro gusto deciso, la varietà cromatica e le notevoli proprietà benefiche. Rossi, gialli o verdi, questi ortaggi non sono solo un piacere per il palato e per gli occhi, ma anche un toccasana prezioso per il corpo, perfetti per arricchire piatti leggeri e saporiti. Andiamo per gradi.

I peperoni sono una miniera di vitamina C, in quantità persino superiori rispetto agli agrumi: basti pensare che 100 grammi di peperone rosso crudo coprono abbondantemente il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, fondamentale per il sistema immunitario e per la produzione di collagene. Ricchi anche di antiossidanti come i carotenoidi (soprattutto nei peperoni rossi e gialli) e di fibre, aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare e a mantenere attivo l’intestino. Ma non solo. I peperoni sono poveri di calorie, idratanti grazie all’elevato contenuto d’acqua, e contengono vitamina A, B6, acido folico e potassio. Infine, i peperoni crudi, in particolare, sono perfetti nelle diete detox e ipocaloriche, mentre cotti sono ideali per piatti più strutturati e nutrienti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Insalata di peperoni grigliati, ceci e feta



Inizia lavando e asciugando i peperoni rossi e gialli. Cuocili interi sulla griglia ben calda o in forno finché la pelle non sarà abbrustolita e potrai spellarli facilmente. Una volta pronti, chiudili in un sacchetto per alimenti o avvolgili con pellicola: il vapore aiuterà a rimuovere la pelle. Dopo circa 10 minuti, pelali e tagliali a strisce sottili. In una ciotola unisci i peperoni a ceci già cotti, fettine sottili di cipolla rossa e dadini di feta. Aggiungi un filo d’olio extravergine d’oliva, succo di limone fresco, origano secco e qualche fogliolina di prezzemolo. Lascia insaporire a temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di servire.

Peperoni crudi marinati al limone con tonno e olive



Taglia i peperoni (rossi o gialli, ben dolci) a listarelle molto sottili. Disponili in una ciotola e irrorali con abbondante succo di limone, olio extravergine d’oliva e una presa di sale. Aggiungi qualche foglia di menta spezzettata con le mani e lascia marinare in frigorifero per almeno 30 minuti. Al momento di servire, unisci filetti di tonno sott’olio ben scolati, olive taggiasche denocciolate e un pizzico di pepe nero macinato al momento.