Bari, bloccati su uno scoglio: salvati due ragazzi

Erano rimasti isolati su uno scoglio a causa del forte vento di maestrale e del mare agitato, ma l’intervento tempestivo della Guardia Costiera di Bari ha permesso di metterli in salvo. È accaduto negli scorsi giorni quando è giunta una segnalazione alla sala operativa che ha fatto subito scattare le operazioni di soccorso.

Da terra è stata inviata una pattuglia del dispositivo “Mare e Laghi Sicuri”, mentre via mare sono intervenuti il battello B180 e la motovedetta CP 844, a bordo della quale si trovava anche un soccorritore marittimo specializzato. Nonostante le condizioni proibitive del mare, il Rescue Swimmer è riuscito a raggiungere a nuoto i due giovani, garantendo un recupero in piena sicurezza. I ragazzi sono stati riportati a terra illesi e successivamente affidati al personale sanitario del 118, già presente sul posto per le cure del caso.