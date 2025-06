Lesioni durante colecistectomia, condannati medici a Bari

Il Tribunale di Bari ha condannato a tre mesi di reclusione, con pena sospesa, due chirurghi dell’ospedale San Paolo per lesioni personali colpose. Si tratta di Vito Dagostino, 66 anni, e Francesco Di Pinto, 70, ritenuti responsabili di gravi danni causati a una paziente durante un intervento di colecistectomia laparoscopica, eseguito nell’aprile del 2018.

Secondo quanto emerso in aula, i due medici avrebbero violato le regole della buona pratica medica, provocando una lesione della via biliare extraepatica. In seguito a un ulteriore intervento correttivo, la donna – all’epoca 45enne – avrebbe subito anche un indebolimento permanente della fascia muscolo-fasciale.

La paziente dovrà essere risarcita, con l’entità del danno che sarà stabilita in sede civile. Dagostino e Di Pinto sono invece stati assolti dall’accusa di falsità ideologica: secondo l’accusa, avevano alterato il verbale operatorio, attribuendo l’esito negativo dell’operazione a una presunta sindrome della paziente, circostanza ritenuta infondata dai giudici.

