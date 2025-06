Bari, lavori Aqp: divieti di sosta sul lungomare Di Cagno Abbrescia

Al fine di consentire i lavori per la realizzazione di un impianto idrico e di uno fognario a cura di Acquedotto pugliese, è stata disposta un’ordinanza che prevede la chiusura della semicarreggiata e il divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata, sul lungomare Di Cagno Abbrescia, a partire da via Alfredo Giovine e per i successivi 500 metri verso il centro cittadino.

Il provvedimento, valido da oggi fino al prossimo 5 luglio, prevede inoltre che:

durante l’esecuzione dei lavori la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale dovrà essere garantita anche dalla presenza costante di movieri muniti del prescritto e idoneo equipaggiamento, che dovranno sovraintendere ad eventuali necessità della circolazione stradale (transito mezzi pubblici di linea, di soccorso e/o polizia, ecc.); dovranno essere assicurati gli accessi privati; tutti i provvedimenti in contrasto con la presente sono momentaneamente e provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci all’esaurimento dei termini previsti dal presente disposto.

È compito dell’impresa esecutrice dei lavori installare a propria cura e spese un piano di segnalamento di deviazione e la necessaria segnaletica stradale temporanea (verticale, orizzontale) in esecuzione al presente provvedimento, avvalendosi di un’impresa in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione di lavori specializzati all’installazione della segnaletica stradale.