Bari premia le eccellenze sportive, riconoscimento a oltre 120 atleti

Un grande abbraccio collettivo ha accolto le 121 Eccellenze Sportive della Città Metropolitana di Bari, premiate questo pomeriggio nell’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia. L’iniziativa, oltre a riconoscere i meriti sportivi, ha voluto celebrare ciò che ogni giorno lo sport genera: comunità, coraggio, salute e orgoglio.

Tra i premiati figurano 10 campioni mondiali, 10 campioni europei e 101 atleti e atlete che hanno conquistato il podio in competizioni nazionali, in discipline che spaziano dal nuoto al taekwondo, dalla pesistica al canottaggio, dalla pallamano al tennistavolo.

“Abbiamo premiato l’eccellenza dello sport pugliese come ogni anno. I grandi atleti – ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – non sono solo quelli che partecipano alle grandi manifestazioni, ma anche quelli che si impegnano tutti i giorni, con i loro genitori, i loro dirigenti, coloro che organizzano le scuole dove lo sport viene insegnato. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale probabilmente lo sport rimarrà la stessa attività che si praticava nell’antica Grecia, con quell’atleta tarantino pluripremiato che ha tanto onorato la Puglia sin dagli albori della storia. Oggi un momento bellissimo dove atleti paralimpici e normodotati si confrontano e chissà diventano amici tra loro per costruire un futuro basato sul rispetto, sul confronto, sulla gioia di vivere e, perché no, sulla vittoria”.

Il sistema sportivo metropolitano è stato rafforzato da un decennio di investimenti pubblici che dal 2015 ad oggi hanno superato gli 80 milioni di euro: 41 milioni per impianti sportivi pubblici e privati, 39 milioni per eventi, attrezzature e progetti. Nella sola area metropolitana di Bari, gli impianti comunali hanno beneficiato di 3,7 milioni di euro, mentre 2,25 milioni sono andati al privato sociale. Oltre 4,2 milioni di euro hanno sostenuto grandi eventi sportivi ospitati nel territorio.

“In questi anni abbiamo raggiunto quasi 5.000 beneficiari – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese – e abbiamo scelto chi sostenere in base alle difficoltà socio-economiche, al merito, all’impegno silenzioso: per tante famiglie pugliesi che crescono giovani atleti con disabilità, poter contare su un aiuto regionale per acquistare una carrozzina sportiva o un attrezzo tecnico è stato un sollievo vero, un sorriso che ha spinto a guardare avanti con speranza. Lo sport è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi”.

Con l’Avviso C 2024, la Regione ha scelto di allargare la platea dei beneficiari, calibrando i premi: 1.000 euro per le competizioni nazionali, 2.000 per quelle europee e mondiali, con aumenti per le squadre. Il budget iniziale di 300.000 euro è stato aumentato a 526.000 euro per rispondere all’elevato numero di domande ammissibili. “Abbiamo premiato il valore sportivo – ha aggiunto Piemontese – ma anche la tenacia di chi spesso non ha sponsor, palestre attrezzate o visibilità mediatica. È lì che deve arrivare la politica pubblica. Perché anche mille euro possono cambiare il destino sportivo di un ragazzo o una ragazza”.

Le eccellenze sportive premiate appartengono a una vasta gamma di discipline e includono atleti e società come Felice Mastrandrea; Fulvio Marzocchi; Amatori Atletica Acquaviva; Atletica Aden Exprivia Molfetta; Atletica Giovanile Acquaviva; Gaetano Barone; Elsa Giampaolino; Francesco Lorusso; Giovanni Matera; Maria Petruzzella; Antonella Zaza; Sonia D’Addabbo; Viviana Marinelli; Maria Grazia Leone; Usd Bitonto Calcio a 5; Alessandra Centrone; Lega Navale Italiana Sezione Molfetta; Giuseppe Bellomo; Leonardo Bellomo; Alexander Jonathan Liantonio; Gloria Licciardi; Filippo Prezioso; Nicola Rotondo; Sidney Domenico Triggiani; Oscar Carrer; Giorgia Stramaglia; Alessandro Cuccovillo; Flavia Valente; Maria Armenio; Ernesto Buoncuore; Carmela Pansini; Luca Mazzone; Mariangela Nuovo; Francesca Chiechi; Ignazio Roberto Binetti; Michela Sallustio; Just Apnea; Karol Altini; Sofia Altini; Mattia Carlucci; Sara Ciliberti; Antonio Cuccovillo; Fiore Marco; Nicole Ladisa; Vito Rocco Pugliese; Stefano Mangini; Asia Ferraris; Claudio Lonigro; Nicolas Nitti; Francesco Nicola Pirolo; Francesco Siracusa; Antonio De Zio; Rossella Gravina; Daniel Antonio Di Bari; Laura Valerio; Cristian Bitetto; Diego Cioce; Francesco Attolico; Marco Sportelli; Francesca Volpe; Elio Contini; Andrea De Rosalia; Alessandro Luongo; Nicola Caradonna; Davide Servedio; Sara Servedio; Giuseppe Disabato; Vincenzo Pontrandolfo; Simone Colasuonno; Suami Tomasicchio; Venere Altamura; Asd Centro Universitario Sportivo Bari; Ramona Botta; Mariagiovanna Gernone; Michele Longobardo; Roberta Sardella; Vittoria Bianco; Giulio Legrottaglie; Andrea Di Gennaro; Stefano Saccomanni; Davide Spadafora; Francesco Carlomagno; Silvano De Marzo; Guendalina Catena; Francesca Mininni; Sofia Vergara; Francesca Romana Di Palma; Giovanni Massaro; Stefano Dellino; Giuseppe Claudio Squeo; Asd Tigri Rugby Bari 1980; Nicolo’ Vincenzo Ricco; Vito Antonacci; Francesco Nicola Cucumazzo; Roberta Schiraldi; Marco Felice Bavaro; Francesca Fuzio; Davide Lattarulo; Asd Tennistavolo Casamassima; Lorenzo Magarelli; Maria Misceo; Giovanni Paolo Loporcaro; Michele Massimiliano Monno; Francesco Rutigliani; Francesco Carrieri; Idrusa Sailing Team.