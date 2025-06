Arpal Puglia, un concorso per 40 posti per le categorie protette

Oltre 10.000 partecipanti, più di 2.000 persone registrate e 100 aziende partecipanti a ‘Puglia Jobs’, il punto d’incontro strategico tra candidati e imprese. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di Job&Orienta Bari, il Salone dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, promosso e organizzato da Veronafiere in partnership con Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e Arpal Puglia (Agenzia regionale Politiche attive del Lavoro).

Cuore della presenza istituzionale dell’Agenzia Regionale per le Politiche attive della Regione Puglia – ARPAL Puglia è stato “Puglia Jobs”, lo spazio dedicato alle tre giornate di recruiting che hanno favorito l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, offrendo risposte concrete alle esigenze occupazionali del territorio. Puglia Jobs si è confermato un laboratorio attivo e dinamico di politiche per il lavoro e l’inclusione. I dati raccolti evidenziano il grande successo dell’iniziativa:

– 97 le aziende partecipanti, provenienti da tutte le province pugliesi;

– 2.178 persone registrate per il servizio di recruiting;

– 313 utenti unici per colloqui online (di cui 101 provenienti da fuori regione, 212 residenti in regione).

I candidati hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i responsabili delle risorse umane di aziende operative in tutta la Puglia, rappresentanti dei principali comparti economici regionali e nazionali. Un’attenzione particolare è stata riservata ai colloqui da remoto, pensati per le persone residenti o domiciliate fuori dalla Puglia. Questa modalità si inserisce nell’ambito di #mareAsinistra, la strategia regionale volta all’attrazione e valorizzazione dei talenti, a conferma dell’impegno della Regione Puglia nel creare opportunità per tutti, abbattendo le barriere geografiche.

La Facilitazione Digitale per usare Internet, le tecnologie e i servizi pubblici digitali in totale autonomia: oltre 35.000 persone facilitate

Durante Job&Orienta ARPAL Puglia ha annunciato con orgoglio di aver raggiunto e superato, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2025, la milestone finale del progetto “Facilitazione digitale” (Misura M1C1 – 1.7.2 del PNRR). Con 35.895 persone facilitate e formate, registrate sulla piattaforma di monitoraggio “Facilita”, ARPAL Puglia si conferma la prima amministrazione pugliese, e tra le prime in Italia, a conseguire questo importante traguardo nella promozione delle competenze digitali di base sul territorio.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato,” ha dichiarato Gianluca Budano, Direttore di ARPAL Puglia. “Essere la prima amministrazione in Puglia a raggiungere questo obiettivo PNRR evidenzia la nostra dedizione nel colmare il divario digitale e fornire ai cittadini gli strumenti essenziali per sfruttare appieno le opportunità offerte dal digitale. Un ringraziamento sentito va a tutti gli operatori e le operatrici dei Centri per l’Impiego che hanno reso possibile questo traguardo cruciale.”

La Facilitazione Digitale dedicata alle persone con fragilità, parte l’”Atelier della formazione digitale”

All’interno del più ampio progetto di Facilitazione Digitale è partita la fase sperimentale per allargare la platea dell’utenza anche alle persone fragili (persone con disabilità, persone straniere con barriere linguistiche e fasce di popolazione con specifiche necessità di maggiore assistenza e affiancamento).

In provincia di Foggia sono stati attivati i primi incontri nelle sedi della rete SAI (Sistema Accoglienza) dedicati ai richiedenti asilo e nei Centri di Riabilitazione per persone con disabilità, disagi psichici e alle persone con estremo disagio lavorativo iscritte al programma nazionale GOL. Nei Seminari Operativi di Facilitazione sono coinvolti anche gli educatori e affiancatori per il trasferimento di conoscenze: l’obiettivo è rendere autonome le persone fragili nell’uso dei canali e degli strumenti digitali offerti da ARPAL, come il portale Lavoro per Te Puglia, per cercare lavoro, preparare il proprio curriculum, inviare le candidature o effettuare colloqui di lavoro in videochiamata.

Nuove opportunità di lavoro per le persone con disabilità e categorie protette con il concorso per 40 Istruttori del Mercato del Lavoro ARPAL Puglia

ARPAL Puglia rafforza il proprio impegno per la più ampia inclusione lavorativa, annunciando un importante concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 40 “Istruttori del Mercato del Lavoro”. Il concorso, rivolto esclusivamente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999, sottolinea il ruolo attivo dell’Agenzia nel promuovere l’occupazione stabile e di qualità per i cittadini pugliesi con disabilità e per altre categorie meritevoli di tutela.

Il bando rappresenta un’opportunità concreta per 40 professionisti e professioniste che andranno a rafforzare i Centri per l’Impiego regionali nelle province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Nello specifico, 36 posti sono riservati a persone iscritte nelle liste del collocamento mirato (art. 1 L. 68/99), mentre i restanti 4 posti sono dedicati a soggetti tutelati dall’articolo 18 della stessa legge, come orfani e vedove di guerra, di servizio, del lavoro, o vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

“Questo concorso è un segnale tangibile del nostro impegno per un mercato del lavoro più equo e inclusivo.” dichiara il direttore ARPAL Puglia Gianluca Budano – “Siamo in prima linea nella tutela delle persone con disabilità, garantendo loro non solo l’accesso a opportunità professionali significative, ma anche un ruolo attivo e di supporto all’interno dei nostri servizi per l’impiego. Gli Istruttori del Mercato del Lavoro saranno figure chiave per accompagnare i cittadini nella ricerca di occupazione e sostenere le imprese del territorio.”

Per partecipare al concorso è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’appartenenza a una delle categorie protette previste e l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato. Sono inoltre richiesti i requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale nazionale inPA, entro e non oltre le ore 23:59 del 1° luglio 2025.