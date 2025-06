Corsi di alfabetizzazione gratuiti per lavoratori edili stranieri

La FILCA CISL di Bari lancia una nuova iniziativa concreta rivolta ai lavoratori stranieri iscritti e impiegati nel settore dell’edilizia: corsi gratuiti di alfabetizzazione per migliorare la conoscenza della lingua italiana e favorire un’integrazione più efficace.

I corsi, che si svolgeranno a Bari, rappresentano un’opportunità preziosa per chi opera quotidianamente nei cantieri ma trova ostacoli nella comunicazione, sia con i colleghi sia con i datori di lavoro. “L’obiettivo è duplice – spiega Luigi Sideri, Segretario Generale della FILCA CISL Bari – da un lato fornire strumenti linguistici utili alla vita professionale e quotidiana; dall’altro rafforzare la sicurezza e la consapevolezza sul posto di lavoro, migliorando la qualità delle relazioni e delle condizioni operative. Conoscere la lingua del Paese in cui si lavora, è una condizione essenziale per lavorare in sicurezza, per integrarsi pienamente e per vedersi riconosciuti diritti e dignità. Questo corso vuole essere uno strumento concreto per favorire non solo l’apprendimento, ma anche l’inclusione e il rispetto nei luoghi di lavoro”.

Per accedere al corso, i lavoratori stranieri anche non iscritti alla FILCA CISL verranno sottoposti a un test d’ingresso, così da individuare il livello linguistico di partenza e indirizzare ciascuno verso il percorso più adatto alle proprie esigenze. Al termine del percorso formativo, sarà previsto un test finale per valutare i progressi raggiunti e raccogliere il grado di soddisfazione dei partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio.

L’iniziativa vuole essere uno strumento di partecipazione attiva dei lavoratori immigrati al sindacato e rientra in un progetto nazionale del coordinamento Migranti della FILCA CISL Nazionale.

Tra i principali benefici attesi da questo progetto:

• Migliorare la comprensione e l’utilizzo della lingua italiana;

• Lavorare in maggiore sicurezza;

• Rafforzare l’integrazione e la comunicazione all’interno delle squadre;

• Offrire più opportunità di crescita personale e professionale.