Bari, sul motorino in piazza Redentore: “Ogni notte un incubo”

È notte fonda, ma non si può dormire. Accade a Bari, in particolare nel quartiere Libertà, in piazza Redentore dove, ormai ogni sera, ignoti sfrecciano in motorino disturbando la quiete pubblica. A denunciarlo alcuni residenti, alcuni dei quali hanno immortalato il tutto con un video denunciando una situazione che sta diventando insostenibile e ormai, non riguarda più solo questo caso specifico, ma anche un senso di abbandono e degrado che ormai riguarda tutta la zona tra sporcizia, assenza bagni pubblici e ancora fuochi d’artificio e problematiche all’ordine del giorno.

“Non si può più restare in silenzio – denunciano i residenti – da troppo tempo i cittadini chiedono aiuto, ma le loro voci restano inascoltate. L’amministrazione continua a voltarsi dall’altra parte, mentre a pagare il prezzo dell’indifferenza sono sempre gli stessi: noi cittadini. Che fine hanno fatto le promesse sulla sicurezza e sul decoro urbano? Dove sono gli interventi annunciati, i piani per restituire dignità alle nostre strade, ai nostri quartieri? Ogni notte non si riesce a dormire, qualcuno ha avuto più coraggio immortalando con un video quanto accade. Ma ogni notte ci sono fuochi d’artificio, rumori, musica, caos, ignoti che sfrecciano con le moto sulla piazza impennando. Poi c’è il problema per chi frequenta la piazza, non ci sono bagni. Si continua a trovare urina all’interno dei portoni o all’angolo delle serrande dei negozi. La piazza ha rovinato la zona”, concludono.

Sul caso era intervenuto anche il consigliere Luca Bratta che negli scorsi mesi aveva denunciato quanto accade. “Da mesi – ha spiegato Bratta – attendo risposte a mail e pec inviate anche all’assessore Scaramuzzi per chiedere notizie sulla manutenzione della piazza, una manutenzione che ormai è diventata straordinaria. Ad oggi non abbiamo avuto risposte”, conclude.