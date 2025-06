Abuso e traffico di droghe, a Bari un evento sul tema

Le assessore alla Giustizia e Benessere sociale e ai Diritti civili, Elisabetta Vaccarella, e alla Vivibilità urbana, Carla Palone, rendono noto che domani, giovedì 26 giugno, in occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droghe, si terrà un momento di approfondimento, informazione e sensibilizzazione sul tema. Si tratta di una ricorrenza annuale celebrata nei Comuni che aderiscono al progetto Rete Elide (Rete degli enti locali per una politica innovativa sulle droghe) con l’obiettivo di accrescere il ruolo delle città e delle aree metropolitane nel governo del fenomeno.

A partire dalle ore 9, e fino alle 13, sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro, sarà attivo un presidio animato dagli operatori della cooperativa sociale CAPS, forte di un’esperienza ultradecennale per tutto ciò che attiene al supporto alle persone tossicodipendenti e al contrasto all’utilizzo delle droghe. Altra parte rilevante dell’evento sarà affidata agli agenti del Corpo della Polizia locale di Bari, la cui attività istituzionale prevede ormai da tempo momenti formativi e informativi finalizzati al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

“Abbiamo pensato di affrontare in maniera costruttiva una giornata che, altrimenti, corre il rischio di diventare una semplice celebrazione – commenta Elisabetta Vaccarella -. Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro i più giovani e tutte le persone interessate potranno approfondire il tema con un approccio scientifico, grazie al supporto di operatori particolarmente esperti sulle droghe e sui danni che possono provocare”.

“Attraverso l’impegno e la professionalità dei nostri agenti, domani sarà possibile toccare con mano i pericoli derivanti dalla guida sotto effetto di droghe o alcol – evidenzia Carla Palone -. Un’ulteriore occasione per promuovere il valore della legalità anche con riferimento alla tutela della salute e alla sicurezza individuale e collettiva, a dimostrazione della prossimità del Corpo di Polizia locale alla nostra comunità”.

Personale qualificato della Polizia Locale e di CAPS, grazie anche alla sinergia operativa maturata in occasione di progetti condivisi in questi anni sul tema delle droghe, ultimo dei quali appena concluso negli istituti superiori della città, illustreranno ai presenti potenziali rischi e danni derivanti dalla guida sotto effetto di stupefacenti o alcol, anche attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici per la simulazione al volante in condizioni psico-fisiche alterate.

Sul posto, inoltre, saranno presenti addetti della Protezione civile comunale, con mezzi operativi e di supporto, impegnati nel progetto “Colonne Mobili Enti Locali”, coordinato da Anci e attivo in caso di necessità di supporto ai Comuni colpiti da calamità naturali, in affiancamento alle Colonne mobili regionali.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 16.30, a cura dell’assessorato alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili, si svolgerà presso il Centro servizi famiglie e Casa della Legalità di San Girolamo, su lungomare IX Maggio 78, l’evento “Dipendenze da sostanze” organizzato nell’ambito dei percorsi di sensibilizzazione rivolti ad adulti e minori sulla prevenzione e l’educazione alla legalità.

