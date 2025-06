Eventi e animazione in spiaggia a Bari: torna “Mare per tutti”

L’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella rende noto che, nell’ambito del progetto “Mare per tutti”, anche quest’estate, sulle spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo si terranno le attività di animazione e inclusione sociale finalizzate alla fruizione sostenibile del mare e della costa.

Si tratta della terza edizione del progetto ideato dal Comune di Bari per consentire a tutti coloro che restano in città, in particolare alle persone con disabilità, di godere del nostro mare grazie a un servizio di supporto dedicato e all’organizzazione di giochi collettivi.

La ripartizione Servizi alla persona ha già avviato la procedura per l’affidamento del servizio, per un importo di 75mila euro, attraverso una procedura pubblica per invito, la cui scadenza è fissata al prossimo 27 giugno, in modo da poter procedere con l’avvio delle attività di animazione dal 15 luglio al 31 agosto.

Il calendario degli appuntamenti, che sarà reso noto una volta aggiudicato il servizio, prevede la partecipazione totalmente gratuita degli utenti a sessioni di risveglio muscolare e ginnastica dolce in acqua, balli di gruppo, giochi sociali e tornei, accompagnamento alla fruizione del mare per persone con disabilità e/o anziani e altro ancora.

“Il progetto Mare per tutti, che quest’anno durerà due settimane in più rispetto al 2024, è un’iniziativa molto gradita e di fondamentale importanza per tanti cittadini che non sono nelle condizioni di trascorrere una vacanza o qualche giorno di mare fuori città – commenta Elisabetta Vaccarella -. Grazie all’impiego di alcuni presidi sulla spiaggia e al lavoro prezioso degli operatori, tante persone, magari scoraggiate dal frequentare la spiaggia perché sole o limitate nei movimenti, potranno passare qualche ora spensierata in compagnia e godere di un po’ di refrigerio nelle giornate più calde. Si tratta di un servizio pubblico utile, pensato per azzerare le differenze e offrire le stesse opportunità soprattutto a coloro che non possono accedere al mare autonomamente”.

Su entrambe le spiagge saranno impegnati contemporaneamente almeno 3 animatori/educatori con competenze e abilità adeguate ai target di utenza individuati. Per quanto riguarda le attività rivolte ai cittadini con disabilità e anziani, su ogni spiaggia sarà allestito un gazebo informativo dotato di una bacheca dove saranno esposte le attività in programma, il piano delle azioni a contrasto delle ondate di calore predisposto dalla ripartizione Servizi alla persona, i numeri da contattare in caso di necessità e le informazioni utili su altri progetti estivi dedicati.

Coloro che necessitano di supporto per l’accesso al mare potranno, quindi, contare su un servizio di accompagnamento anche mediante l’uso di sedie galleggianti di proprietà dell’amministrazione, che entreranno in funzione grazie all’allestimento quotidiano delle passerelle strumentali.

Mentre, per quanto attiene alla protezione dal sole nelle ore più calde, su ciascuna spiaggia l’organizzazione dovrà mettere a disposizione dei bagnanti sprovvisti alcuni ombrelloni a rotazione, oltre ad attrezzare uno spazio dedicato ai cani accompagnatori delle persone non vedenti.