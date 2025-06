Bari, cadono calcinacci da cavalcavia: paura sulla SS100

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari sono intervenuti per un’operazione di messa in sicurezza lungo la SS100, in direzione via Amendola, nei pressi dello svincolo per Foggia, alle porte del capoluogo.

Secondo quanto riferito dall’ispettore Gianni Ostuni del Co.Em., l’allarme è scattato per la presenza di piccoli frammenti di calcestruzzo in fase di distacco dal cavalcavia della SS16, nei pressi della sede centrale dei Vigili del Fuoco. Sul posto è stata inviata una squadra dotata di autoscala, visibile anche nelle immagini diffuse.

L’intervento, lungo e delicato, si è concluso solo da poco, ma sul luogo sono ancora presenti i tecnici dell’ANAS per ulteriori verifiche. L’episodio ha causato forti disagi al traffico in entrambi i sensi di marcia, con la carreggiata ancora parzialmente ridotta in direzione Bari. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che alcuni frammenti abbiano colpito un’auto in transito prima dell’arrivo dei soccorsi. Non si registrano feriti.