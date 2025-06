Criminalità, Piantedosi: “In Puglia intensificati i controlli”

“In linea con le direttive impartite su scala nazionale, anche in Puglia le Forze di polizia hanno intensificato i controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali e ricettivi”. A dichiararlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo oggi a un’interrogazione durante il question time alla Camera.

Il titolare del Viminale ha evidenziato l’impegno operativo delle autorità di pubblica sicurezza pugliesi: “Dall’inizio dell’anno – ha ricordato – sono stati messi a disposizione 3.900 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, con oltre 11.000 unità aggiuntive di personale impiegato, in supporto alle forze territoriali”. In particolare, nelle città di Bari e Foggia vengono condotte con regolarità operazioni ad “alto impatto”, con interventi mirati soprattutto nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe. “Nel 2024 – ha aggiunto Piantedosi – sono già stati realizzati 29 servizi, che hanno portato a risultati rilevanti in termini di persone identificate e arrestate”.

Il ministro ha poi citato un ulteriore esempio di rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio: “Dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ho presieduto il 30 ottobre 2023 a Barletta, sono state assegnate 120 unità della Polizia di Stato e 65 dell’Arma dei Carabinieri alla provincia di Barletta-Andria-Trani, molte delle quali impegnate in attività info-investigative e di contrasto diretto alla criminalità”.

Foto repertorio