Bari, quattro chioschi sul mare a sud: apre MarèA

Apre ufficialmente MARèA, la nuova struttura turistico-ricreativa situata direttamente sul mare a sud di Bari, pronta ad accogliere e coccolare ospiti in cerca di relax, benessere; in cerca di un luogo semplice e attento alla clientela, un luogo capace di incontrare i gusti si di chi ama le cose semplici che di quanti desiderano un luogo capace di proporre raffinatezza ed attenzione per il cliente.

MARèA nasce dall’esperienza dalla pluriennale esperienza di GRUPPO IDEAZIONE SRL, società certificata e leader nella gestione di strutture pubbliche e private e specializzata nell’organizzazione di eventi. Gruppo Ideazione srl è già gestore di Torre Quetta e, quest’anno che quest’ultima resterà chiusa per i lavori di costa Sud che la interessano, ha deciso di investire ancora sulla costa. MARèA rappresenta un luogo polifunzionale con 4 diversi chioschi in legno bianchi, alcuni guidati dagli stessi operatori di Torre Quetta, che offriranno al pubblico una variegata proposta gastronomica.

Si parte dal chiosco n° 1 arrivando da Bari, gestito da Kateringsrl, che proporrà il suo piatto simbolo che è l’assassina, e ottimi primi piatti a base di pesce e non solo con appetitose fritture di pesce, a seguire il chiosco n° 2, KAKAO, sarà aperto da mattina a notte per una pausa dolce e sfiziosa, KAKAO propone il servizio Bar, aperitivi, cornetti caldi da mattina a notte, crepes dolci e gelati; il chiosco n° 3 è quello della Bombetteria, un braceria di carne sul mare che oltre alla sua specialità rappresentata dalle ormai famose bombette propone piatti a base di carne alla brace e alla piastra e carpacci, non mancheranno naturalmente panini e pietanze da street food; in fine il chiosco n°4, MARKI, nato dalla Parrilla en la playa di Torre Quetta, propone ottime e ricercate selezioni di drink, vini e birre per accompagnare aperitivi a suon di musica con DJ set e performance live, dal tramonto a notte.

Quattro diverse realtà già affermate sul territorio che si uniscono in un format fresco e genuino, divertente e romantico, dove il tempo scorre lento e la gente autentica può ritrovarsi anche solo per prendere il sole o per ammirare il tramonto più bello di Bari.

La direzione organizzativa e gestionale è affidata a Christian Calabrese, amministratore unico di GRUPPO IDEAZIONE SRL, autore del rilancio di Torre Quetta già dalla sua prima gestione che risale al 2017, gestore di altre strutture balneari, organizzatore del Corteo Storico di San Nicola, instancabile e visionario.

MARèA dispone di un ampio parcheggio situato esattamente di fronte alla struttura, per oltre 300 autovetture, aperto. Le tariffe del parcheggio saranno giornaliere non orarie ed uguali a quelle già praticate a Torre Quetta. Giovedì 26 giugno la prima apertura, a breve sarà pubblicato il programma degli eventi che intendiamo focalizzare anche sulla musica live e sulla creazione di eventi culturali. A breve sarà installata una piscina attrezzata anche per la fruizione da parte dei disabili e a servizio dei bambini, ed un innovativo sistema di BLIND TAG in grado di orientare i non vedenti su ostacoli e servizi offerti.

“Abbiamo voluto creare un luogo in cui il contatto con il mare si fondesse con servizi di qualità e un’atmosfera rilassante, adatta sia a famiglie che a giovani in cerca di un’esperienza diversa” afferma Christian Calabrese.