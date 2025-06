Bari, sarà una estate senza mercati serali: “Una decisione temporanea”

Sarà una estate senza i mercati serali a Bari. La decisione è stata presa dai commercianti e dall’amministrazione comunale. Le aperture dal tramonto fino a sera, per la stagione estiva, che si tenevano rispettivamente nella prima settimana adi luglio e di agosto, sono per quest’anno sospese.

“Al termine di un articolato ed approfondito ragionamento che ha coinvolto tutte le componenti presenti all’incontro – chiarisce il presidente CasAmbulanti-UniPuglia, Savino Montaruli – si è deciso che per quest’anno non ci sono le condizioni per lo svolgimento dei mercati serali, previsti per i mesi di luglio e di agosto”. Gli operatori economici, d’accordo con l’amministrazione comunale, hanno sospeso i mercati serali mantenendo però il diritto al lavoro mattutino per tutti gli esercenti nei mercati della città. “Una decisione temporanea – spiega ancora Montaruli – che è stata anche dettata dalla constatazione delle perplessità degli operatori commerciali e della mancanza di iniziative a supporto delle edizioni serali di tali mercati. Grazie ad uno dei miei numerosi emendamenti al vigente documento strategico del commercio, regolarmente approvati in consiglio comunale nel 2022, è stato possibile derogare all’art. 30 del piano comunale del commercio, quindi sospendere le attività mercatali serali”. Martedì prossimo i rappresentanti del Comune e gli operatori commerciali torneranno ad incontrarsi. All’ordine del giorno “la revisione di tutti i mercati, coperti e scoperti. In questo modo – continua Montaruli – potremmo avviare la programmazione degli interventi, senza escludere la possibilità di mercati serali, però in edizione aggiuntiva; quindi, senza ledere i diritti acquisiti dagli operatori”.

Tanti sono stati i baresi che hanno manifestato il loro disappunto alla decisione.