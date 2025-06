“Innamorarsi a stomaco vuoto”, primo romanzo della giornalista Colucci

La carriera della dottoressa Francesca R. Pepe non potrebbe andare meglio: con impegno e sacrificio ha aperto uno studio da nutrizionista che sta ottenendo un inarrestabile successo. Grazie alla sua filosofia alimentare e alla rete di relazioni della sua insostituibile segretaria, sempre più persone sono pronte a sottoporsi ai regimi consigliati, per ritrovare la forma perduta, anche a costo di mangiare per mesi il temuto ciotolone, un tristissimo passato di verdure. A lei ricorrono proprio tutti: politici ansiosi di apparire in tv, attrici sul viale del tramonto che inseguono parti importanti, imprenditori dalla vita sregolata e persino socialite convinte di vivere nel glam londinese.

Il suo privato è dominato da una mamma affettuosa ma invadente, che non ha ancora superato la separazione dal marito scappato a Zanzibar, da un’amica fedele che rifugge le diete e dal suo bellissimo fidanzato biondo e sportivo, che mezza città le invidia. Cosa potrebbe andare storto?

Un incontro fatale, un giocattolo di legno colorato e un tramonto di fine primavera sul mare potrebbero cambiare la sua vita e metterla davanti a una inconfutabile verità: il corpo può anche mettersi a dieta ma il cuore deve restare sempre pieno di amore.

Questo è “Innamorarsi a stomaco vuoto”, il primo romanzo della giornalista barese Alessandra Colucci, appena uscito per Gelsorosso, che sarà presentato venerdì 4 luglio, alla Feltrinelli di via Melo a Bari, con la partecipazione della giornalista Annamaria Minunno.