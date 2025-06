Notti di Stelle summer, Peppe Barra nel cortile dell’Ateneo di Bari

Sarà Peppe Barra, icona del teatro e della musica popolare napoletana ad aprire giovedì 26 giugno la 32ª edizione di “Notti di Stelle summer”, la rassegna estiva promossa dalla Camerata Musicale Barese in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Lo spettacolo si terrà alle ore 21 nello storico cortile dell’Ateneo (ingresso di Via Nicolai), nel cuore della città. Artista fuori dagli schemi, interprete dalla presenza scenica potente e dallo stile riconoscibile, Barra presenta a Bari “Si tenesse vint’anne”, uno spettacolo in prima regionale che attraversa la canzone classica napoletana, brani originali e riletture personali di autori diversi. Con la consueta incisività espressiva, Barra alterna canto, narrazione e teatro, in un equilibrio costante tra parola e musica, ironia, disincanto, radici popolari e visione contemporanea. Al suo fianco un gruppo di musicisti di lungo corso: Paolo Del Vecchio (chitarre e mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte e fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico) e Francesco Di Cristofaro (fiati etnici). Un ensemble essenziale e affiatato, che sosterrà ogni inflessione della voce del grande re del cunto partenopeo.

Peppe Barra, nato a Roma nel 1944 da una famiglia napoletana di artisti, è uno dei nomi più rilevanti del teatro musicale italiano. Figlio della celebre Concetta Barra, cresce tra palcoscenico e tradizione orale. Dopo gli studi in teatro e dizione, debutta giovanissimo come attore e cantante, unendo fin da subito parola scenica e musica. Con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, di cui è stato tra i protagonisti, contribuisce al rinnovamento della musica tradizionale campana, portandola sulle scene internazionali. Negli anni ’70 è tra le voci principali de “La Gatta Cenerentola” di Roberto De Simone. Il suo repertorio unisce canzone d’autore, tammurriate, poesie e testi in dialetto, con un uso raffinato della lingua napoletana come veicolo di forza poetica e teatrale.

Il concerto sarà anticipato, dalle ore 20.00 alle 20.40, da un momento conviviale con l’aperitivo “Spritz-ziamo Musica”, nello stesso cortile dell’Ateneo, pensato per accogliere il pubblico prima dell’inizio dello spettacolo.

L’avvio della rassegna è affidato a un artista che, da oltre cinquant’anni, racconta la cultura napoletana con uno stile personale e incisivo, rendendo ogni esibizione un evento carico di senso e verità.

La rassegna è co-organizzata con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari e sostenuta da tre realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Levante Logistica srl, Donato Violante Consulting.

Abbonamento a Notti di Stelle (4 eventi) da € 80 a € 100, anche con Carte Culture e Carta Docente, presso il botteghino della Camerata Musicale Barese, in Via Sparano, 141, Tel. 080.5211908 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, e sabato solo mattina. Biglietti singolo evento Notti di Stelle a € 35 in vendita presso la sede della Camerata Musicale Barese, on line sui siti web ufficiali www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it, e la sera dell’evento dalle ore 19.00 al botteghino nel Cortile dell’Ateneo.