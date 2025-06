Bari, in corso De Tullio un nuovo semaforo pedonale a chiamata

Un nuovo attraversamento pedonale a chiamata. È quanto sarà installato a Bari. Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la giunta ha approvato infatti oggi il progetto esecutivo in linea tecnica per la realizzazione dell’attraversamento pedonale semaforizzato in corso De Tullio, all’altezza del civico 6, nell’ambito del quinto contratto attuativo dell’accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari 2024/2025.

Il Comune di Bari intende, infatti, dotare l’area di parcheggio all’altezza di corso de Tullio 6, di un attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata, per garantire la sicurezza dei pedoni e, al contempo, non appesantire i flussi veicolari, grazie alla realizzazione di un impianto sempre a verde per le auto, eccetto quando il pedone, prenotando l’attraversamento, deve impegnare la carreggiata.

L’importo dei lavori è di 70mila euro. Il progetto prevede l’installazione e l’attivazione di un impianto semaforico a chiamata per la regolamentazione dell’attraversamento pedonale con segnalazione acustica per persone ipovedenti, l’apposizione della segnaletica, la realizzazione delle strisce trasversali di arresto sulla carreggiata in entrambi i sensi di marcia, la regolamentazione dell’attraversamento dei pedoni mediante pulsanti di chiamata.

L’impianto sarà dotato di:

· lanterne in alluminio di ultima generazione, con colorazione bianco/rossa, in linea con le altre già in uso nel territorio comunale;

· sistemi di chiamata touch e sonori, con Letismart Voce e segnalatori acustici, per gli utenti ipovedenti e non vedenti, e comunque idonei per l’utilizzo da parte di tutti i pedoni;

· sistema di illuminazione di ultima generazione in grado di rendere altamente visibile l’attraversamento pedonale;

· lanterne pedonali con proiezione a pavimento di un fascio di luce rossa in concomitanza della fase di stop del pedone, al fine di aumentare la percezione del blocco all’attraversamento;

· dispositivi countdown per la visualizzazione del tempo residuo della fase semaforica;

· interfacciamento a piattaforma di centralizzazione TMACS utilizzata dal Comune di Bari per il monitoraggio da remoto dell’impianto, con possibilità di ripristino dello stesso in caso di guasto.

“Abbiamo individuato nel parcheggio all’altezza di corso De Tullio 6, un punto strategico per la sosta delle auto, tra Bari vecchia e il porto, che intendiamo potenziare attraverso l’estensione della Ztl e Zsr, come fortemente voluto dal sindaco Vito Leccese – spiega Domenico Scaramuzzi -. Da ciò la necessità di garantire ulteriormente la sicurezza dei pedoni, attraverso l’installazione di un nuovo impianto semaforico a chiamata. Si tratta di un passaggio importante, nella più ampia strategia di modifiche alla regolamentazione della Zona a traffico limitato di Bari vecchia, come più volte richiestoci dai residenti negli ultimi mesi. Il prossimo martedì, primo luglio, incontreremo la cittadinanza in un’assemblea pubblica nella sala Odegitria della Cattedrale, per spiegare le novità allo studio dell’amministrazione e condividere le modifiche alla Ztl che vorremmo fare entrare in vigore da luglio, dopo un ulteriore momento di confronto con residenti e commercianti. Parallelamente, valorizzeremo l’area di sosta dell’ex Gambero, in corso De Tullio, dove installeremo anche il nuovo semaforo pedonale a chiamata”.

Foto repertorio