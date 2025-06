Standard europei confermati: l’Istituto Tumori di Bari riaccreditato

L’’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento quinquennale da parte dell’OECI – Organisation of European Cancer Institutes – a conferma del pieno rispetto degli standard europei in materia di qualità della cura e della ricerca oncologica. Il certificato, emesso il 18 giugno 2025, sarà valido fino al 18 giugno 2030.

Il risultato è frutto di un articolato processo di re-accreditamento, che ha coinvolto ogni struttura e funzione dell’Istituto, consolidando il percorso intrapreso già con la prima affiliazione all’OECI. Si tratta del riconoscimento di un lavoro fondato su aggiornamento continuo, miglioramento costante e coerenza organizzativa con gli standard internazionali più avanzati.

“L’appartenenza ad un organismo che certifica la qualità dei percorsi sugli standard europei conferma e consolida la crescita del nostro IRCCS dal punto di vista dell’innovatività della ricerca, della qualità dell’assistenza, dell’attenzione all’umanizzazione e alla qualità della vita dei pazienti oncologici, della modernità delle tecnologie presenti in Istituto, della condivisione in team multidisciplinari dei percorsi di cura – dichiara Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario dell’Istituto – con una forte accentuazione della collaborazione in rete con gli altri istituti oncologici italiani ed europei. La vera rivoluzione da noi è quella culturale”.

Il riconoscimento testimonia la solidità di un progetto che ha portato negli ultimi anni a una forte crescita in volumi di attività, complessità clinica e peso specifico, grazie anche al rilancio di aree strategiche come chirurgia toracica, ginecologia, oncologia medica, chirurgia generale e ora anche urologia.

“Essere in OECI significa ispirarci ai più moderni canoni internazionali di cura e ricerca, seguendo i più elevati standard organizzativi, tecnologici e strutturali – prosegue Delle Donne –. Possiamo affermare con orgoglio che il nostro IRCCS è in continua e inarrestabile evoluzione, grazie al lavoro appassionato di medici, infermieri, ricercatori, amministrativi e di tutti coloro che sentono la cura dei pazienti oncologici come una vera missione. Un ringraziamento alla Direzione Strategica e alla Direzione Scientifica, nonché agli organi di vertice – Comitato di Indirizzo e Verifica, Collegio Sindacale e Regione – che hanno favorito e mai ostacolato il piano di rilancio. Siamo fortemente motivati a non sederci sugli allori: vogliamo continuare a migliorare, nell’esclusivo interesse dei pazienti. La strada da percorrere è ancora lunga, ma anche quella già compiuta è significativa, come dimostrano i riconoscimenti ottenuti da organismi internazionali di primario rilievo, dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia”.

“Questo risultato conferma il ruolo centrale della ricerca scientifica nel nostro Istituto – dichiara Raffaella Massafra, Direttore Scientifico facente funzione dell’Istituto –. Il percorso di riaccreditamento OECI ha riconosciuto la qualità della nostra produzione, la capacità di trasferire l’innovazione nella clinica e l’impegno in modelli di cura integrati basati su evidenze solide. La recente partecipazione alle Giornate oncologiche di Atene ha ribadito l’importanza del confronto tra i centri europei per sviluppare approcci condivisi ed efficaci. Continueremo a rafforzare la sinergia tra ricerca e assistenza, con un focus sempre più orientato ai bisogni reali dei pazienti”.