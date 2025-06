Bari, processioni a Picone e San Paolo: modifiche a viabilità

In occasione delle celebrazioni religiose previste per la giornata di oggi, a partire dalle 19 in poi, l’AMTAB S.p.A. informa che potrebbero verificarsi ritardi e modifiche temporanee alla circolazione dei bus a causa dello svolgimento di due processioni in diverse zone della città.

Secondo quanto disposto dalle ordinanze della Ripartizione di Polizia Locale e Protezione Civile (n. 2025/01954 e n. 2025/01955), sono stati adottati specifici provvedimenti di viabilità per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose. La prima processione, organizzata dalla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, avrà inizio alle ore 19:30 e interesserà le seguenti strade: viale O. Flacco (partenza dalla Parrocchia), piazza G. Cesare, via Campione, via De Gemmis, via Timavo, via D. Petrera, via Garrone, via Papa Giovanni XXIII, viale O. Flacco (arrivo in Parrocchia).

Contemporaneamente, dalle ore 19:00 alle 22:00, si svolgerà la processione in onore dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere San Paolo, lungo il seguente percorso: via Piemonte, via Alessandria, viale Lazio, via Marche, via Abruzzi, via Molise, viale Puglia, Parrocchia S. Paolo Apostolo.

In entrambe le occasioni, i bus delle linee che transitano sulle vie interessate o limitrofe potranno subire ritardi temporanei. In caso di incrocio con i cortei, i mezzi dovranno fermarsi e attendere il passaggio dei fedeli. Per contenere i disagi agli utenti, l’AMTAB ha predisposto un servizio di coordinamento esterno che interverrà secondo le esigenze durante il passaggio delle processioni.