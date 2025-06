Bari, nuove luci su piazza Cesare Battisti: ieri l’accensione

È in funzione da ieri sera, venerdì 27 giugno, il nuovo impianto di illuminazione di piazza Cesare Battisti, al termine dei lavori per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico partiti il 12 maggio scorso e finanziati con 150mila euro.

All’accensione hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, il prefetto Francesco Russo, il vicario del Questore di Bari Mario Marcone, rappresentanti delle associazioni studentesche. Per l’occasione, le ballerine della Dance Academy di Bari, diretta da Claire Jane Pratt, hanno organizzato un flash mob di danza.

“Vivere le piazze e gli spazi pubblici rappresenta il più forte antidoto al degrado e all’incuria – ha commentato Vito Leccese -: finalmente piazza Cesare Battisti si mostra nella sua veste migliore, grazie al nuovo impianto di illuminazione che consentirà ai cittadini di frequentarla anche nelle ore serali, contrastando quella percezione di insicurezza che in molti giustamente lamentavano. Parliamo di una piazza centralissima, attraversata quotidianamente da migliaia di persone, tra studenti, turisti e residenti, che si presta naturalmente ad essere luogo di incontro e socializzazione specie per gli studenti dell’Ateneo. Uno spazio pubblico che è stato più volte all’attenzione del Comitato per l’ordine e la sicurezza a causa di ripetute segnalazioni di attività illegali e situazioni di marginalità. L’obiettivo è quello di animare le piazze, illuminandole e riqualificandole, contrastando ogni forma di illegalità che alimenta il crimine”.

“Come promesso e meglio delle aspettative, siamo riusciti a concludere i lavori in un mese e mezzo, anticipando i tempi vista la centralità di piazza Cesare Battisti, cuore pulsante della vita universitaria e commerciale della città – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi – . La nuova illuminazione non solo migliora l’estetica e la funzionalità della piazza, ma garantisce anche una maggiore fruibilità degli spazi durante le ore notturne, creando un ambiente che sarà percepito da tutti come più accogliente e sicuro. Da ieri possiamo contare su tanti nuovi punti luce, scelti per la loro affidabilità, resistenza e sostenibilità, che contribuiranno a valorizzare i prestigiosi edifici storici dell’Università e le strade intorno alla piazza. L’intervento, ci tengo a ricordarlo, è stato effettuato non solo sui percorsi pedonali di scorrimento e accesso, ma anche nelle zone adibite a piazze e agorà, garantendo così una copertura luminosa omogenea e adeguata, e la massima visibilità per i pedoni e per le auto che transitano vicino alla piazza”.

Il nuovo impianto Il progetto ha migliorato la funzionalità e l’estetica dell’illuminazione pubblica nella piazza, considerata di rilevante importanza urbana e culturale. Le attività, partite il 12 maggio scorso, hanno riguardato la rimozione delle vecchie luci, molte delle quali non più operative o con segni di deterioramento. Sono stati installati 68 nuovi apparecchi illuminanti, che offrono una maggiore efficienza energetica e un’illuminazione più uniforme, migliorando così la sicurezza e il comfort dei pedoni e degli utenti della piazza. Per ottenere una coerenza estetica e funzionale, per facilitare la manutenzione futura e per garantire una maggiore durabilità nel tempo, si è scelto di adottare un modello unico di apparecchio illuminante.

I lavori sono cominciati con la sostituzione degli apparecchi posizionati sul lato del palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Si è partiti dalla rimozione delle colonne luminose precedentemente installate lungo il percorso, delle apparecchiature segna passo a pavimento e degli organi illuminanti su palo. Si è passati, poi, alla sostituzione delle sorgenti luminose con nuove apparecchiature con tecnologia led da 60W, con maggiore efficienza energetica. Sono stati, infine, installati 12 nuovi punti luce composti da pali di altezza totale di 3.5 metri, installati nelle aiuole: il progetto ha previsto il riutilizzo dei pali esistenti, ove possibile, valutando attentamente il loro stato di conservazione, mentre i nuovi pali di illuminazione sono stati aggiunti nelle aiuole, per rispettare le limitazioni strutturali del luogo e assicurare comunque una copertura luminosa adeguata. L’intervento ha incluso, inoltre, la sostituzione del quadro elettrico di telecontrollo di illuminazione della piazza, al fine di gestire singolarmente ogni punto luce.

I lavori sono stati organizzati in micro cantieri puntuali: pertanto non c’è stata nessuna limitazione nell’utilizzo della piazza. L’esecuzione delle operazioni sui singoli tratti, dunque, non ha pregiudicato l’utilizzo da parte dei passanti degli altri tratti non soggetti a intervento. Stante la specificità dell’area e la necessità di assicurare la sicurezza dei pedoni, non è prevista l’attenuazione notturna del flusso luminoso.

Se non desideri ricevere i nostri comunicati stampa puoi inviare una mail con oggetto “CANCELLAMI” e il tuo nome verrà eliminato dalla nostra mailing list.