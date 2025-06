Motori: il tricolore slalom a Monopoli al giro di boa

Sta per tornare, per la sua tredicesima edizione, sulla bella “panoramica” che da Monopoli conduce ad Alberobello, lo “Slalom dei Trulli” sesta tappa del Campionato Italiano Slalom ACI Sport 20245 in programma il 5 e 6 luglio prossimi.

L’appuntamento, organizzato da Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport ed inserito nel calendario dei “Grandi Eventi” della Regione Puglia – Assessorato allo Sport e Salute, sarà presentato in conferenza stampa lunedì 30 giugno alle ore 11 nella sala consiliare della sede ACI al numero civico 26 di via Ottavio Serena a Bari.

Insieme al direttore AC Bari Maria Grazia De Renzo ed al direttore di gara e presidente dell’Asd co-organizzatrice Basilicata Motorsport Carmine Capezzera, saranno illustrati ai giornalisti ed agli interessati gli aspetti salienti della corsa che il prossimo fine settimana entusiasmerà gli appassionati in un evento sempre più atteso e ormai nella tradizione sportiva pugliese.

Intanto le iscrizioni sono in pieno fermento, da Regolamento Particolare di Gara aperte- con quota agevolata sino al 30 giugno – fino alle ore 12 del prossimo mercoledì 2 luglio.

Sì, c’è fermento, perché il tricolore slalom 25, appena conclusa la sfida tricolore di Agro Ericino è arrivato al giro di boa, con i giochi apertissimi e gli specialisti della disciplina in terra barese , sanno di giocarsi una fetta importante della stagione.

Sono attesi tutti i protagonisti del campionato primo tra tutti il campano Salvatore Venanzio, vincitore della passata edizione e del 2022, campione italiano in carica, leader della classifica 25 e recordman del percorso, e poi il siciliano Emanuele Schillace, rivale più temibile, secondo in graduatoria a caccia della sua prima vittoria ai Trulli e molto di più.

Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html, sono disponibili le informazioni sull’evento.