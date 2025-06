Facilitazione digitale, Puglia sul podio per target assistiti

Puglia è sul podio per la facilitazione digitale. È quanto emerso dal Roadshow 2025 tenutosi a Foggia negli scorsi giorni a cura della Rete dei servizi di facilitazione digitale, promosso dalla Sezione Crescita Digitale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e da InnovaPuglia SpA. Un’iniziativa itinerante che ha attraversato l’intera regione, con l’obiettivo di favorire l’inclusione digitale e valorizzare i risultati raggiunti dal progetto a un anno e mezzo dal suo avvio.

Sette le tappe complessive: Lecce, Trepuzzi, Acquaviva delle Fonti, Maglie, Modugno, Carovigno e Foggia, con oltre 350 partecipanti coinvolti nei singoli eventi locali. Partito il 16 maggio da Lecce, il tour ha generato in cinque settimane un incremento di circa 17mila cittadini supportati, portando il totale complessivo a oltre 171mila pugliesi assistiti presso i 231 Punti Digitale Facile presenti sul territorio regionale.

Un risultato che rappresenta il 94% del target previsto per la fine del 2025 e che colloca la Puglia tra le prime regioni italiane per attuazione della misura, finanziata con risorse del PNRR. “La Regione Puglia, ai primi posti in Italia per numero di cittadini accompagnati nel percorso di alfabetizzazione digitale e per raggiungimento del target di progetto – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano – conferma il proprio impegno nel garantire accesso equo e consapevole alle tecnologie digitali”.

Per Emiliano, “una comunità che investe per superare il digital divide crea una ricchezza immateriale, culturale e sociale, che però si ripercuote nella concretezza del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, di minori spese a parità di servizi pubblici offerti e di un maggiore sviluppo del sistema economico e produttivo. Aspetto vincente – conclude – è che la facilitazione digitale avviene attraverso il contatto umano, non filtrato dallo schermo di un computer o di uno smartphone”.

