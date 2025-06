A Noicattaro tre giorni di musica e divertimento ad accesso libero

Il battito della musica torna ad accendere l’estate a Noicàttaro (Bari) con un nuovo imperdibile appuntamento. A luglio riparte il Beat Fest, il format musicale di Wonderland eventi che unisce generazioni, sonorità e culture. Dopo il successo della prima edizione, dalla serata del 26 luglio, sono in programma tre giorni di spettacoli gratuiti tra dj-set, concerti e format originali che trasformeranno il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Sul palco nomi d’eccellenza della scena musicale italiana. A partire da Lda, talento pop che dalla scuola di Amici ha saputo parlare con i suoi testi a un’intera generazione, partecipando nel 2023 anche al Festival di Sanremo con il brano ‘Se poi domani’. Novità dell’edizione 2025 del Beat Fest anche Andrea Damante, uno dei dj e producer più richiesti della scena italiana con all’attivo esibizioni più importanti club internazionali come l’Amnesia di Ibiza, portando il suo sound che fonde house, edm e hit internazionali remixate, e Andrea Cucchia, il sassofonista che da oltre 30 anni accompagna in tour Vasco Rossi. Sul palco ritroviamo quest’anno Marco Guacci, voce simbolo del panorama radiofonico nazionale, seguito dall’energia di Bar Italia – la discoteca Italiana, un format travolgente che attraversa i decenni della musica italiana e internazionale con scenografie spettacolari, ballerine e uno show ricco di effetti speciali. All’interno, anche Nostalgia Canaglia, viaggio musicale tra i grandi successi dance anni ‘70, ’80 e ’90.

Spazio alle nuove tendenze con Pop in Town, il contenitore urban che unisce trap, musica commerciale e sonorità contemporanee. A seguire Yung Snapp, uno dei producer più influenti della scena italiana, e ancora Nino Voice affiancato da Moschino dj, in un live capace di fondere cultura musicale e intrattenimento giovanile. Non mancheranno le sorprese con l’Extra Beat, l’evento speciale che vedrà sul palco il Leon drum show in apertura della serata, e I Komandanti, tribute band di Vasco Rossi, energia pura in scena.